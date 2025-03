Classifica senza errori arbitrali: Napoli-Inter, falsato il match Scudetto. Juve, Milan e Roma: quante sviste

Le sviste e i pasticci di natura arbitrale continuano in Serie A. E non risparmiano neppure la supersfida Scudetto tra Napoli e Inter. Ancora una giornata all’insegna di errori e polemiche, ancora partite condizionate dagli interventi sbagliati o mancanti dei direttori di gara e dei loro omologhi in Sala Var. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla ventisettesima di campionato: le differenze rispetto alla classifica reale in alcuni casi sono davvero notevoli.

Arbitri, gli errori in Napoli-Inter

Nella partitissima tra Napoli e Inter mancano un rigore per i nerazzurri (fallo di McTominay su Dumfries) e un altro per i partenopei (tocco con la mano di Dumfries su tiro di Spinazzola). Clamorose, in entrambi i casi, le sviste di Doveri e VAR, anche se l’Aia sul secondo episodio continua inspiegabilmente a sostenere la non punibilità di un tocco con la mano a mezzo metro dal corpo. La verità l’ha spiegata l’ex arbitro Calvarese, che ha parlato giustamente di “rigore netto”. Ai fini della nostra classifica il match si sarebbe dovuto chiudere con la vittoria del Napoli: questo perché la mancata concessione del penalty per l’Inter ha originato la punizione vincente di Dimarco e l’Inter non avrebbe potuto segnare due gol nella stessa azione.

Moviola, le partite della 27ma giornata

C’è un’altra partita falsata nel turno: è Fiorentina-Lecce, in cui manca l’espulsione di Beltran al 36′. L’attaccante viola, già ammonito, è graziato da Marinelli dopo un fallaccio su Pierret: in dieci per un tempo e più, i viola probabilmente non avrebbero vinto. Errori veniali nelle altre sfide. In Roma-Como manca il rosso al lariano Smolcic per fallo non ravvisato su El Shaarawy, arbitro Pairetto. In Milan-Lazio Manganiello si perde il fallo da rigore di Maignan su Isaksen: salvato dal VAR. In Juventus-Verona, infine, dubbi su un intervento col braccio di Ghilardi, mentre corretto l’annullamento del gol scaligero per fuorigioco: la smanacciata di Di Gregorio non fa partire una nuova azione perché il portiere non ha il controllo della sfera.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 58 NAPOLI -4 61 NAPOLI 57 INTER – 58 ATALANTA 55 LAZIO -1 51 JUVENTUS 52 JUVENTUS +2 50 LAZIO 50 ATALANTA +5 50 BOLOGNA 47 ROMA -5 48 FIORENTINA 45 BOLOGNA +2 45 ROMA 43 UDINESE -5 44 MILAN 41 MILAN -2 43 UDINESE 39 FIORENTINA +2 43 TORINO 34 TORINO -4 38 GENOA 31 GENOA +1 30 COMO 28 COMO – 28 VERONA 26 PARMA -3 26 CAGLIARI 25 LECCE -1 26 LECCE 25 EMPOLI -1 23 PARMA 23 CAGLIARI +3 22 EMPOLI 22 VERONA +7 19 VENEZIA 18 VENEZIA +1 17 MONZA 14 MONZA -2 16

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.