Fiorentina-Lecce, moviola: svista clamorosa di arbitro e Var, cosa è successo sul rigore

La prova dell’arbitro Marinelli al Franchi nell’anticipo di A analizzata ai raggi X da Calvarese, il fischietto laziale ha ammonito 5 giocatori

Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Fiorentina-Lecce, è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016, il 1º luglio è stato insignito del Premio Presidenza AIA, in quanto “arbitro effettivo particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva”. Ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e in stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna, e maluccio in Verona-Torino ma soprattutto ha fatto discutere in Juventus-Cagliari. Non ha sbagliato niente però martedì scorso in Atalanta-Bologna di coppa Italia e in Napoli-Udinese. Vediamo come se l’è cavata ieri sera al Franchi il fischietto laziale.

I precedenti di Marinelli con Fiorentina e Lecce

Con i pugliesi il bilancio di Marinelli era di tre gare vinte dal Lecce, sei pareggiate e tre sconfitte, cinque i precedenti che aveva con la formazione viola e il suo score era due vittorie, due pareggi, una sconfitta. Ha ritrovato la squadra di Palladino dopo poco tempo, perché ha arbitrato in Fiorentina-Torino 1-1 del 19 gennaio 2025.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Santoro IV uomo, Di Paolo al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Beltran, Mandragora, Zaniolo (F); Berisha, Gallo (L). Recupero 3′ pt e 6′ st

Fiorentina-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ il primo giallo della gara, va a Beltran per un intervento in ritardo su Coulibaly, un po’ troppo fiscale forse Marinelli in questa circostanza ma a norma di regolamento ci sta. Al 37′ Beltran entra col piede a martello su Pierret, che cede la palla prima dell’intervento. Era da rosso diretto. Per altro Beltran era già ammonito, su un eventuale secondo giallo non può intervenire il Var ma sul rosso diretto sì. Duplice errore.

Al 46′ giallo a Berisha che interviene in ritardo su Ranieri. Al 51′ ammonito Gallo per un intervento duro su Dodò. Al 61′ giallo anche per Zaniolo per una gomitata, era diffidato e non ci sarà la prossima settimana a Napoli. Al 72′ Gosens interviene di testa con Pierret che tocca il pallone col braccio. Il VAR conferma la decisione di Marinelli. Il movimento del braccio non è congruo, il rigore è giusto ma Beltran lo sbaglia. All’87’ Mandragora punito con un giallo. L’ex Torino era diffidato, come Zaniolo sarà out a Napoli. Dopo 6′ di recupero Fiorentina-Lecce finisce 1-0.

La sentenza di Calvarese

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Gianpaolo Calvarese che sul suo sito parte dal mancato rosso a Beltran e dice: “Effettivamente manca la seconda ammonizione, Beltràn sarebbe dovuto essere espulso. Giusto il primo cartellino giallo (forse fiscale, ma ci sta), per un intervento su Coulibaly, mentre il secondo è netto: l’argentino entra col piede a martello sulla caviglia”. Niente da obiettare sul rigore per i viola: “Netto il calcio di rigore per la Fiorentina per fallo di mano: Pierret intercetta il pallone su calcio d’angolo con un braccio distante dal corpo all’altezza delle spalle”.