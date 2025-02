Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:48

90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ARTEMIO FRANCHI! Fiorentina-Lecce 1-022:44

90'+6' SPRECA GUDMUNDSSON!! Gudmundsson sbaglia un gol facilissimo e non chiude la partita! A tu per tu con Falcone spara alto!22:44

90'+4' Marinelli concede ancora tempo a causa delle perdite di tempo da parte dei calciatori della Fiorentina.22:43

90'+3' Arrembaggio del Lecce con tutta la squadra proiettata in avanti. La Fiorentina si difende con le ultime energie.22:41

90'+1' Grandissima chiusura di Gosens che con una diagonale perfetta allontana una palla pericolosissima.22:39

90' 4 minuti di recupero.22:38

88' Infine esce Nicolò Zaniolo ed entra Albert Guðmundsson.22:36

87' Doppio cambio per Palladino. Esce Dodo ed entra Matías Agustín Moreno.22:36

86' Mandragora ammonito al termine dell'azione per un contatto su cui Marinelli aveva concesso vantaggio al Lecce. Anche lui, come Zaniolo, salterà la partita contro il Napoli.22:49

86' OCCASIONE LECCE!! Danilo Veiga appena entrato semina il panico nell'area della Fiorentina ma da ottima posizione calcia a lato!22:35

86' BELTRAN SULLA TRAVERSA! Altro legno colpito da Beltran che calcia a rimorchio dal limite dell'area violentemente con la palla che si infrange sul montante!22:35

86' Quarto cambio tra le fila del Lecce. Frédéric Guilbert esce ed entra Danilo Veiga.22:34

85' Numero di Ndour sulla linea di fondo che riesce a conquistare un ottimo calcio di punizione.22:33

84' Tentativo da fuori area di Fagioli. La conclusione viene murata dalla difesa avversaria.22:32

81' Bella giocata di Fagioli che con una magia serve Mandragora. Palla a Gosens che arriva al cross trovando la copertura di Coulibaly.22:29

81' Secondo cambio per la Fiorentina. Marin Pongračić esce e fa il suo ingresso Pietro Comuzzo.22:28

78' Incomprensione tra Pablo Marì e De Gea con il primo che sperava nell'uscita bassa del suo portiere. Alla fine il difensore della Fiorentina spazza in rimessa laterale.22:26

75' DODO! Traversone di Ranieri dalla sinistra. La palla arriva all'interno dell'area di rigore dove l'esterno brasiliano tenta la conclusione al volo colpendo la sfera con l'esterno sinistro. Il tiro esce di poco a lato.22:24

73' PALO!! Beltran apre troppo la conclusione e la palla finisce sulla parte interna del palo alla sinistra di Falcone!22:21

72' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Sugli sviluppi del corner Gosens colpisce di testa e la palla finisce sul braccio largo di Pierret. 22:20

72' Discesa sulla sinistra di Gosens che conquista un altro angolo per la viola.22:19

69' Palladino muove la prima pedina nello scacchiere. Nicolò Fagioli prende il posto di Danilo Cataldi.22:17

69' Girata di testa di Krstovic che finisce alta sopra la traversa complice una deviazione non ravvisata da Marinelli. Si riparte da rimessa dal fondo.22:17

68' Sgroppata di Ranieri che raggiunge la trequarti e fa partire un cross dalla sinistra. Falcone aggunta la sfera, deviata, prima che finisca in calcio d'angolo.22:16

64' Infine esce dal campo Karl Jesper Karlsson ed entra Jóhann Helgason.22:12

64' Finisce la partita di Medon Berisha ed inizia quella di Ante Rebić.22:12

64' Triplice mossa per Giampaolo. Esce Antonino Gallo ed entra Marco Sala.22:11

62' Gallo tiene ancora il passo con Dodo e riesce a chiuderlo in angolo.22:10

61' Arriva il giallo per Nicolò Zaniolo che sbraccia e colpisce con il gomito Baschirotto cercando di conquistare posizione. Diffidato, salterà la partita contro il Napoli.22:09

59' Ancora un grande intervento difensivo di Gallo che ferma Dodo lanciato nella metà campo avversaria.22:08

58' Berisha conquista un calcio di punizione da posizione interessante. Fallo di Cataldi.22:06

57' Occasione per Ndour che giunto al limite dell'area si incarta e perde palla.22:05

56' La Fiorentina rinuncia alle ripartenze e preferisce gestire il possesso del pallone e cercare di addormentare la partita.22:04

55' Zaniolo sfida Gallo in velocità e lo supera. Grande intervento del difensore giallorosso che con un tackle preciso torna in possesso del pallone.22:03

53' Jean anticipa Zaniolo mentre la Fiorentina tentava di uscire palla al piede. Commette fallo l'attaccante della viola.22:01

51' Antonino Gallo entra in scivolata su Dodo in ritardo. Ammonito.21:59

49' Baschirotto trova Jean con una buona sponda. La conclusione del centrale del Lecce risulta debole e centrale.21:56

48' Buono spunto di Karlsson che sfrutta il movimento di Gallo per accentrarsi e tentare la conclusione di destro. Palla deviata in corner.21:56

46' Doppio tentativo di cross dalla destra da parte di Dodo. Beltran stacca bene ma di testa non riesce ad indirizzare verso lo specchio della porta.21:54

46' SI RIPARTE! Nessun cambio all'intervallo e primo possesso gestito dal Lecce.21:53

Vi aspettiamo tra poco per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:37

Il terzo gol di Gosens in questo campionato, un'incornata al 9° minuto di gioco, sta decidendo la sfida tra Fiorentina e Lecce. Fiorentina che ha sempre tenuto in mano il controllo del pallone soffrendo poco; l'unica azione pericolosa del Lecce nasce infatti da un rimpallo fortunoso tra i difensori della viola.21:37

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fiorentina-Lecce 1-021:34

45'+2' Entra in netto ritardo Medon Berisha su Ranieri. Giallo inevitabile.21:34

45' 2 minuti di recupero.21:33

45' Insiste il Lecce in questo finale di primo tempo. Serie di cross della formazione salentina. Azione interrotta da Marinelli a causa di un giocatore a terra. 21:33

44' OCCASIONE LECCE! Karlsson si trova un palla d'oro tra i piedi dopo una carambola sfortunata tra i difensori della Fiorentina. Tentativo di scavino su De Gea che non si fa sorprendere!21:32

42' Ndour spreca un'occasione clamorosa. Palla all'interno dell'area dove Jean arriva prima di Ndour che si appoggia leggermente al difensore mandandolo a terra. Completamente solo si gira e spara addosso a Falcone. In questo momento Marinelli fischia calcio di punizione in favore del Lecce.21:30

39' Ripartenza viola fermata da Baschirotto che commette fallo su Zaniolo a centrocampo.21:26

36' Palla per Zaniolo che con una finta di corpo disorienta l'avversario e serve Beltran che tentanto di calciare scivola e rifila un calcione a Pierret. Proteste vibranti dei giallorossi che reclamano la seconda ammonizione con Marinelli che non mette mano al taschino.21:24

33' Giocata nello stretto di Zaniolo che procura un altro angolo per la Fiorentina.21:20

31' Retropassaggio rischioso di Ndour per De Gea. Il portiere della viola si impegna e riesce ad anticipare Krstovic.21:18

28' Fase abbastanza compassata della partita con la Fiorentina che, dopo il vantaggio ottenuto, ha rallentato e assorbito la flebile reazione del Lecce.21:15

25' Buon recupero palla di Ndour che apre le porte al contropiede della Fiorentina. Zaniolo perde un paio di tempi di gioco permettendo alla difesa del Lecce di ricompattarsi.21:12

23' Aumenta l'intensità della pioggia.21:09

22' Buona combinazione del Lecce con Karlsson che viene liberato sulla sinistra. Il cross viene respinto in prima battuta da Pablo Marì e definitivamente da Mandragora.21:09

20' Altro buon cross di Dodo che trova molta libertà sull'out di destra. Sul secondo palo Mandragora viene anticipato da Tete Morenta e la difesa salentina riesce ad allontanare.21:07

18' Prima tiro verso la porta per il Lecce. Krstovic riceve sul filo del fuorigioco e da posizione defilata tenta la conclusione da sinistra. La palla arriva centrale e facile preda di De Gea.21:05

17' Prima ammonizione del match. Lucas Beltran tenta di intercettare un passaggio rischioso di Baschirotto per Coulibaly ma finisce per colpire l'avversario.21:04

15' Inizia a piovere all'Artemio Franchi.21:01

13' Ancora un duello tra Pablo Marì e Krstovic che si lascia cadere troppo facilmente. Richiamo da parte di Marinelli.21:00

10' Vantaggio viola dopo una prima fase di gioco assolutamente dominata sul piano del possesso e dell'intensità.20:58

9' GOL!! FIORENTINA-Lecce 1-0!! Rete di Robin Gosens! Cross delizioso di Dodo sul secondo palo dove stacca benissimo l'esterno tedesco. Incornata sul palo lontano che non lascia scampo a Falcone.



9' Cross dalla destra di Ndour sul quale Gosens di impegna e fa sponda di testa al centro. Tete Morente in ripiegamento allontana la sfera.20:55

8' Riprende il gioco in questo momento con Krstovic che è stato fatto accompagnare a bordo campo.20:54

6' Contatto a palla lontana tra Krstovic e Pablo Marì. Rimane a terra dolorante l'attaccante del Lecce. Gioco fermo.20:52

4' Buona giocata di Ndour che si libera a centrocampo. Berisha, in ritardo, commette fallo.20:51

2' Cross fuori misura di Ndour che si alza troppo e arriva comodo tra i guanti di Falcone.20:49

2' Gaby Jean devia in corner un cross di Dodo dalla destra.20:48

1' Subito intraprendete la Fiorentina. Gosens lanciato sulla fascia sinistra trova spazio per crossare. Palla allontanata dalla difesa salentina.20:48

INIZIA LA PARTITA! Fischia Marinelli e la Fiorentina muove il primo pallone della contesa.20:47

Squadre schierate mentre risuona l'inno della Serie A. E' tutto pronto per l'anticipo della 27° giornata!20:44

Le scelte di Giampaolo. Cambia pochissimo invece il tecnico dei giallorossi rispetto alla sconfitta interna contro l'Udinese. Come sempre la line a 4 composta da Gallo, Gaby Jean, Baschirotto e Guilbert protegge Falcone. Pierret e Coulibaly confermati in mediana. Gli unici cambi vengono effettuati alle spalle di Krstovic dove agiranno Berisha, Karlsson e Tete Morente con Rafia che si accomoda in panchina.20:32

Le scelte di Palladino. Cambio di modulo obbligato per il tecnico della Fiorentina a causa delle defezioni subite durante lo scontro con l'Hellas Verona. De Gea difende la porta della viola supportato da Ranieri, Pablo Marì e Pongracic. Sulle fasce agiranno Gosens e Dodo con il centrocampo che viene completato da Mandragora, Cataldi e Ndour che parte titolare per la prima volta. In attacco Beltran e Zaniolo proveranno a non far sentire l'assenza di Kean.20:17

A disposizione Lecce. Fruchtl, Samooja, Burnete, Sala, Ramadani, Banda, Rafia, Gaspar, Gabriel, N'Dri, Helgason, Rebic, Kaba, Veiga.20:10

A disposizione Fiorentina. Terracciano, Martinelli, Parisi, Rubino, Caprini, Moreno, Comuzzo, Harder, Gudmundsson, Fagioli.20:07

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE. 4-2-3-1. Falcone; Gallo, Gaby Jean, Baschirotto, Guilbert; Pierret, Coulibaly; Karlsson, Berisha, Tete Morente; Krstovic.20:12

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA. 3-5-2. De Gea; Ranieri, Pablo Marì, Pongracic; Gosens, Mandragora, Cataldi, Ndour, Dodo; Beltran, Zaniolo.20:06

Giampaolo, oltre al lungo degente Marchwinski, non potrà fare affidamento sul solo Pierotti. Ramadani, Rafia e Pierotti sono i diffidati tra le fila del Lecce.17:56

Infermeria piena per Mister Palladino che deve rinunciare a Colpani, Kean, Adli, Folorunsho e ovviamente a Bove. Non disponibile anche lo squalificato Richardson. I diffidati sono Zaniolo, Fagioli, Mandragora e Folorunsho.17:55

I PRECEDENTI. Sono 33 gli incontri intercorsi tra le 2 compagini. Viola in vantaggio con 12 successi e i pareggi sono 11. Completano il quadro le 11 vittorie ottenute dai giallorossi.17:47

La direzione di gara è stata affidata a Livio Marinelli di Tivoli, assistito da Alessandro Giallatini di Roma 2 e Valerio Colarossi di Roma 2. IV Ufficiale Alberto Santoro di Messina. In sala video al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano; Assistente VAR Gianluca Aureliano di Bologna.17:36

Anche il Lecce arriva da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato; l'Udinese è passata al Via del Mare grazie al rigore trasformato da Lucca. Precedentemente erano arrivati 3 risultati utili consecutivi. La formazione salentina vuole tornare a fare punti per non rischiare di farsi inghiottire dalla zona retrocessione dato che al momento si trova al 16° posto grazie ai 25 punti conquistati fin'ora.17:32

Momento negativo per la Fiorentina che dopo aver demolito l'Inter nel recupero della 14a giornata ha perso 3 partite consecutive. La prima proprio contro l'Inter, poi in casa contro il Como e infine è arrivata la sconfitta per 1-0 in casa dell'Hellas Verona, maturata negli ultimi istanti della contesa grazie al gol di Bernede. La Viola è quindi scivolata fuori dalla zona Champions League e si trova al 7° posto in classifica a quota 42 punti.17:28

Ci troviamo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze! La Fiorentina di Raffaele Palladino ospita il Lecce di Marco Giampaolo.17:19

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Lecce, gara valevole per l'anticipo della 27a giornata di Serie A.17:18

