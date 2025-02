Crisi Fiorentina, Palladino alza la voce: i rapporti col club e come sta Kean

Il tecnico difende il suo lavoro dopo le tre sconfitte consecutive che hanno allontanato i viola dalla zona Champions: “Pessimismo esagerato”

Dopo il trionfo sull’Inter nel recupero dello scorso 6 febbraio la Fiorentina è precipitata in classifica, attirando nuove nubi sul futuro di Raffaele Palladino: il tecnico oggi ha parlato, difendendo il proprio lavoro e quello della squadra e definendo esagerate le critiche. Intanto è rientrato l’allarme per Moise Kean: il centravanti dovrebbe tornare in campo a Napoli.

Fiorentina in crisi, Palladino in bilico

Raffaele Palladino non si sente in discussione alla Fiorentina, nonostante le tre sconfitte consecutive che hanno allontanato i viola dalla zona Champions League. Lo scorso 6 febbraio i toscani dominavano per 3-0 l’Inter nel recupero della 14a giornata, poi il tracollo, con la sconfitte nel secondo match con l’Inter (2-1) seguita da quelle con Como (0-2 al Franchi) e Verona (1-0 al Bentegodi). Risultati che hanno fatto precipitare la Fiorentina al 6° posto, a -7 dalla Juventus quarta, e addirittura dato nuova linfa alle voci di un possibile esonero di Palladino.

Fiorentina, Palladino difende la squadra

Con la consueta moderazione Palladino ha deciso oggi di rispondere alle critiche, difendendo il suo lavoro e quello della Fiorentina. “Stiamo indubbiamente riscontrando delle difficoltà – ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa -, è un dato oggettivo. Però fino a 20 giorni fa avevamo vinto 3-0 con l’Inter e sembrava tutto rose e fiori. Mi pare che ci siano critiche e pessimismo esagerati nei confronti della squadra, che negli ultimi 5 anni non è mai stata sesta alla 26a giornata, o mai ha avuto numeri difensivi del genere”.

Il tecnico ha anche ricordato la profonda rivoluzione avvenuta col mercato estivo e la “mini-rivoluzione” – questa la sua definizione – avvenuta nel mercato di gennaio. “Va dato un po’ di tempo alla squadra”, la sua richiesta.

Fiorentina: dirigenza distante? Palladino smentisce

Anche la dirigenza della Fiorentina ha ricevuto critiche da parte dell’ambiente viola, rimarcando una certa distanza tra Palladino e i vertici del club: dopo il k.o. di Verona hanno fatto notizia le parole del d.g. Ferrari, che ha rimarcato come la crisi della Viola sia arrivata dopo gli investimenti sul mercato a gennaio. In conferenza, però, Palladino ha voluto smentire in maniera categorica ogni tipo di frattura con i dirigenti della Fiorentina. “Io solo? Macché! Ero a pranzo con Pradè fino a mezz’ora fa – ha rivelato Palladino – . Siamo tutti sulla stessa barca, anche voi. Se la Fiorentina va male, vanno male tutti. Col direttore c’è stima, dialogo e amicizia. Se non ci volete credere, che dobbiamo fare, venire insieme qua? Io vi giuro che con la società c’è grande stima”.

Serena anche la situazione con il presidente Rocco Commisso. “Il presidente non l’ho sentito, sono stato concentrato con i ragazzi vista la settimana corta. Sicuramente però avrò modo di sentirlo”, ha detto a proposito Palladino.

Fiorentina, Kean rientra col Napoli

Intanto è in parte rientrato l’allarme per Moise Kean, colpito duramente al viso a Verona. L’attaccante è stato dimesso nella notte tra lunedì e martedì dall’ospedale di Verona e ieri ha fatto rientro a Firenze. Il colpo ricevuto non ha lasciato strascichi: per ragioni precauzionali dovrà saltare il match di venerdì contro il Lecce e probabilmente l’andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, in programma il 6 marzo, per poi rientrare nella gara contro il Napoli del 9 marzo. Al suo posto Palladino ha annunciato che potrebbe giocare uno tra Zaniolo, Beltran e Caprini.