Fiorentina, Palladino sotto il fuoco amico: le frecciate di Ferrari sul mercato e i tifosi chiedono l’esonero

I risultati negativi della Fiorentina crollata in classifica creano malumore nella tifoseria toscana che rimpiange Italiano e che chiede un cambio in panchina: il sogno è Sarri

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Fiorentina a un passo dalla crisi o forse ci è finita completamente dentro. La formazione viola sembra una lontana parente di quella ammirata all’inizio della stagione. E la posizione di Raffaele Palladino si fa sempre più traballante con le voci di esonero che si moltiplicano ogni giorno di più.ù

Le critiche a Palladino

A Verona per la Fiorentina è arrivata la terza sconfitta consecutiva, un po’ sfortunata perché maturata solo nel recupero ma dopo una partita in cui la Viola ha mostrato ancora una volta tutte le difficoltà di questo periodo. Il sesto posto in classifica sembra non soddisfare le aspettative dei tifosi che dopo un avvio di campionato da vertice si aspettavano un campionato di altissimo livello. Alle spalle Milan e Bologna sono ormai a un passo mentre la Roma continua la risalita. L’obiettivo Europa sembra sempre più lontano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra le critiche mosse a Palladino c’è quella di non aver saputo portare alcuna soluzione a un momento negativo della squadra che ha dovuto fare i conti anche con tanti infortuni. L’ex allenatore del Monza ha proseguito con la sua idea tattica senza cambiamenti sostanziali con una squadre che nel corso delle ultime gare è parsa sempre più timorosa e non sta sfruttando a pieno il talento di Moise Kean (ieri protagonista di un grosso spavento).

Il fuoco amico sul tecnico

La società viola sembra aver avuto un approccio decisamente distaccato alla situazione, con Palladino lasciato praticamente da solo ad affrontare questa situazione. E le parole del direttore generale Alessandro Ferrari in occasione del match col Verona sembrano una frecciata a scaricare sull’allenatore tutte le responsabilità di questa situazione: “Siamo ancora in corsa in due competizioni. Ora sta a noi non mollare. Rimaniamo consapevoli che servirà mettere tutto in ogni partita. Siamo soddisfatti del mercato di gennaio, la squadra era già buona e abbiamo inserito ulteriore qualità. Ora aspettiamo i risultati”.

Il sogno Sarri e le “vedove” di Italiano

Nel corso delle ultime settimane si è fatto sempre più alto il coro dei tifosi della Fiorentina che vorrebbero un cambio in panchina. Molti fan viola attribuiscono questa situazione negativa a Raffaele Palladino e ne chiedono a gran voce l’esonero. Dopo la partenza razzo, i Viola hanno cominciato ad avere molte difficoltà con la qualità del gioco (oltre che i risultati) che sono crollati in maniera drastica. Sui social tornano a far capolino anche le cosiddette “vedove” di Vincenzo Italiano anche se fino a questo momento la Fiorentina ha praticamente lo stesso cammino del Bologna.

Il sogno dei tifosi viola è quello di arrivare a Maurizio Sarri, l’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio però difficilmente accetterà di prendere una “panchina in corsa” e per questo motivo, c’è chi si augura che Palladino possa riuscire a tenere la barca dritta fino alla fine della stagione per poi passare le redini a un allenatore che viene considerato di valore superiore.