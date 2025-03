Roma-Como, moviola: Pairetto si perde un rosso, nega due rigori e annulla un gol

La prova dell’arbitro all’Olimpico analizzata i raggi X dagli esperti Marelli e Calvarese, il fischietto di Nichelino ha espulso un giocatore

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Roma-Como – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma ha sbagliato parecchio nella sua terzultima direzione in Monza-Inter senza brillare poi nè in Fiorentina-Milan nè in Como-Lazio. Peggio ancora in Inter-Empoli, senza brillare in Empoli-Milan sua ultima uscita, vediamo come se l’è cavata all’Olimpico.

I precedenti di Pairetto con Roma e Como

E’ stata la 18esima sfida arbitrata da Pairetto con la Roma in campo. I precedenti: undici vittorie per i giallorossi, tre pareggi ed altrettante sconfitte. L’ultimo match arbitrato dal fischietto di Nichelino è il derby del 5 gennaio vinto dagli uomini di Ranieri per 2-0 grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers. L’ultima sconfitta risale addirittura al 2021, quando i capitolini dovettero arrendersi per 1-0 al Dall’Ara contro il Bologna. Per quanto riguarda il Como, invece, è stata la terza partita dei lariani con Pairetto ed in entrambe le gare i lombardi sono stati sconfitti: 1-5 con la Lazio e 1-2 con l’Atalanta.

L’arbitro ha espulso un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Imperiale con Giua IV uomo, Chiffi al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Smolcic, Kempf (poi espulso per doppia ammonizione), Mancini, Fadera e Cunha e Vojvoda.

Roma-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ il primo giallo del match: ammonito Smolcic per un’entrata su Angelino. Al 13′ contatto Dybala-Goldaniga, con il difensore del Como che blocca la corsa dell’argentino in area di rigore, Pairetto fa cenno di proseguire. Al 26′ giallo a Kempf per una lunga e insistita trattenuta su Dybala. Al 37′ Diao finisce a terra per anticipare Mancini: non è rigore. Al 50′ Smolcic, già ammonito, entra in scivolata su El Shaarawy, prendendo il pallone e poi le gambe del Faraone: proteste per un secondo giallo che poteva starci. Al 51′ trattenuta prolungata di Caqueret su Dybala, giusto il giallo. Al 54′ Mancini protesta e si prende il giallo che gli farà saltare Empoli-Roma per chiedere un fallo di mano di Perrone che non c’è.

Al 57′ Soulé va giù al limite dell’area di rigore per un presunto fallo di Paz, che però non entra neanche a contatto col 18 giallorosso. Al 63′ secondo cartellino giallo per Kempf, che trattiene ancora una volta Dybala: Como in dieci. Al 70′ segna Diao ma il gol viene annullato per un netto fuorigioco di Cutrone, che gli aveva servito l’assist a porta vuota. All’80’ Fadera ammonito per aver trattenuto Dybala che andava via in ripartenza. All’86’ ammonito Cunha per fallo sul solito imprendibile Dybala. All’89’ giallo per spa per Vojvoda. Dopo 4’ di recupero Roma-Como finisce 2-1.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è l’esperto di Dazn, Luca Marelli che parte dal rigore reclamato in avvio dalla Roma: “Il contatto di Dybala con Goldaniga mi pare leggero, l’intensità va valutata in campo e non può intervenire il Var ma mi trovo d’accordo con Pairetto, poi è stato fischiato fallo per il Como ma in realtà era fallo di Strafezza su Pellegrini”.

Per quanto riguarda il contatto fra Smolcic ed El Shaarawy, per Marelli era da rosso: “Smolcic ha cercato di intervenire sul pallone ma non l’ha trovato o quantomeno l’ha solo sfiorato e ha interrotto l’azione di El Shaarawy. Si tratta di una seconda ammonizione e quindi il Var non può intervenire anche se avrebbe portato al secondo giallo e all’espulsione del giocatore del Como”. Infine sul contatto al limite dell’area tra Nico Paz e Soulé che va a terra dice: “Contatto molto leggero, in ogni caso non c’è la certezza che fosse in area, forse qualche centimetro fuori”.

La moviola di Calvarese

Sui casi dubbi di Roma-Como interviene anche Gianpaolo Calvarese che sul suo sito osserva: “Pairetto si perde un secondo giallo (netto) per Smolcic, che entra in ritardo e in maniera scomposta su El Shaarawy, interrompendo anche un’azione importante. Giusta poi invece l’espulsione di Kempf, anche in questo caso per doppia ammonizione”.