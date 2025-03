Fabregas il sogno del Milan, piace anche a Roma e Inter: il tecnico del Como esce allo scoperto

La vittoria sul Napoli ha fatto impennare le quotazioni di Fabregas, ora nel mirino del Milan. L'endorsement di Ranieri e la risposta del catalano

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La vittoria contro il Napoli ha consacrato Fabregas, che alla vigilia della sfida con la Roma ha ricevuto l’endorsement di Claudio Ranieri, non proprio l’ultimo arrivato. I corteggiatori del catalano aumentano di partita in partita: dal Milan all’Inter, passando proprio per il club capitolino. Ecco come Cesc ha risposto alle voci sempre più insistenti di mercato.

Fabregas mania: l’allenatore più trendy del momento

Trentasette anni, ma idee già chiare. Come se allenasse da sempre. Merito della sua esperienza da calciatore ad altissimi livelli. Della sua capacità di apprendere e attingere. Del resto, ha avuto maestri top. Lo ha dichiarato neppure tanto tempo fa, Fabregas. La sua filosofia si ispira a Guardiola e Wenger, due assi della panchina.

Ma anche Mourinho, reduce dalla bufera post derby Galatasaray-Fenerbahce, e Del Bosque hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua formazione. Così, accomodatosi in panchina, ha riportato il Como in Serie A dopo un’attesa lunga 21 anni. E oggi diverte e convince anche nella massima serie grazie a un calcio coraggioso, mai banale, europeo. Certo, la sua squadra concede abbastanza lì dietro, ma sono i rischi di chi punta a impostare l’azione dal basso.

Milan, Inter e Roma in prima fila: quanto piace Cesc

Dopo il successo ai danni del Napoli, le quotazioni di Fabregas sono schizzate alle stelle. E le grandi della Serie A iniziano a bussare alla sua porta. Se il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è legato alla conquista dello scudetto (o magari del percorso in Champions), Milan e Roma sono a caccia di un nuovo tecnico.

I rossoneri sono pronti a salutare il Portogallo (Conceicao dopo Fonseca) per virare sulla vicina Spagna: in questo momento Cesc è in cima alla lista dei desideri, prim’ancora di De Zerbi e Sarri. Stesso discorso vale per i giallorossi, prossimi avversari del Como. Ranieri, chiamato ad aiutare i Friedkin nella scelta del nuovo allenatore, si è sbilanciato: “Non so se è già pronto, ma questo ragazzo arriverà al top nel giro di poco tempo”.

Il tecnico del Como esce allo scoperto sul suo futuro

Sollecitato sull’argomento, Fabregas ha voluto – almeno per il momento – mettere a tacere le voci di mercato che lo accostano ai top club del campionato italiano e non solo. “Tra me e la Roma non c’è nulla” ha precisato nella conferenza stampa che anticipa la trasferta dell’Olimpico a cui dovrà assistere dalla tribuna perché squalificato.

“Ho firmato un contratto di quattro anni in estate e c’è voglia di continuare questo progetto”. Anche perché tra le proprietà dei club di Serie A nessuna è più ricca dei fratelli Hartono. Che hanno in mente di fare di Como e del Como la Disney italiana.