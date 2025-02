Serie A Giudice Sportivo, Fabregas fermato per una giornata: salta la Roma. La strana squalifica di un operatore sanitario

Il tecnico del Como non sarà in panchina per la sfida contro i giallorossi di Ranieri, fermato anche Zanetti. Squalificato Gianluca Scolaro, operatore sanitario del Bologna, ecco il motivo

La settima giornata di ritorno della serie A è andata in archivio e per una volta non c’è stato super lavoro per il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Una giornata tutto sommato tranquilla visto che alla fine a saltare il prossimo turno di campionato ci sarà solo un giocatore: Michael Richardson della Fiorentina.

Serie A: solo uno squalificato per l’ottava di ritorno

Una giornata in cui in serie A si sono comportanti tutti bene o quasi, solo la Fiorentina perde un giocatore per squalifica in vista del prossimo turno di campionato. Michael Richardson è stato infatti ammonito nel corso del match con il Verona ed è costretto a rinunciare alla sfida contro il Lecce in programma venerdì sera.

Fabregas e Zanetti, niente panchina nel fine settimana

Se i giocatori di serie A hanno fatto i “bravi”, un po’ meno lo sono stati gli allenatori visto che sia Paolo Zanetti che Cesc Fabregas dovranno guidare le loro squadre da lontano. Il tecnico del Verona è stato ammonito nel corso della gara che ha visto la sua squadra battere la Fiorentina nel recupero. Si ferma anche il tecnico spagnolo del Como, anche per lui vittoria con ammonizione: poco male però visto che l’impresa contro il Napoli di Conte val bene un turno di riposo. E chissà se ci sarà comunque il “cerchio magico” dei giocatori lariani alla fine della partita, consuetudine nel corso di questa stagione.

Le multe a Lecce e Venezia

Non sono mancati alcuni comportamenti scorretti anche da parte dei tifosi. A farne le spese, alla fine, sono stati il Lecce e il Venezia puniti rispettivamente con ammende di 8mila e 5mila euro. I salentini sono stati sanzionati per aver lanciato nel recinto di gioco petardi, fumogeni e bottiglie di plastica. I lagunari invece hanno ricevuto l’ammenda per il lancio di un fumogeno che ha costretto anche l’arbitro a interrompere la partita per 20 secondi.

L’operatore sanitario squalificato

Nelle pieghe del corposo comunicato del giudice Mastrandrea anche quella che risulta essere una squalifica piuttosto curiosa. La canzone per un turno di gara è infatti arrivata a Gianluca Scolaro, operatore sanitario del Bologna: la sua colpa è quella di aver lasciato la panchina aggiuntiva senza autorizzazione da perte dell’arbitro per andare nei pressi della porta dove Bonny stava battendo il calcio di rigore che ha dato il vantaggio al Parma.