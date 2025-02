Como-Napoli, moviola: il rigore negato e il nervosismo di Fabregas pagato caro

La prova dell’arbitro Manganiello al Sinigaglia nel lunch match analizzato ai raggi X da Marelli di Dazn, il fischietto piemontese ne ha ammoniti 4

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Como-Napoli. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 10 gettoni in A ma come se l’è cavata ieri l’arbitro di Pinerolo?

I precedenti di Manganiello con Como e Napoli

Su sette precedenti i lariani non avevano mai vinto (5 pari e due ko). Con i partenopei dodici incroci (9V, 1N, 2P), di cui due in questo campionato: vittoria interna contro il Monza lo scorso 29 settembre (2-0) e successo fuori casa contro la Fiorentina il 4 gennaio (3-0).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Bercigli con Tremolada IV uomo, Pezzuto al Var e Massa all’Avar, l’arbitro ha ammonito Nico Paz, Di Lorenzo, McTominay

Como-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 14′ Diao a terra dopo un contrasto con Di Lorenzo. Proteste dei padroni di casa per il fallo del capitano ospite che non viene sanzionato ulteriormente da Manganiello. Al 23′ giallo per Nico Paz per un colpo a palla lontana su Buongiorno. Al 59′ mugugna il Sinigaglia: Strefezza chiede un rigore per mani di Lobotka in area, l’arbitro lascia correre. Al 59′ ammonito per proteste Fabregas (che era diffidato e non sarà in panchina domenica contro la Roma) che poi stringe la mano a Manganiello. Al 68’ ammonito Di Lorenzo per fallo su Nico Paz. All’82’ per un brutto fallo su Kempf giallo a McTominay. All’87’ giallo per Simeone che rallenta la ripresa del gioco. Dopo il recupero Como-Napoli finisce 2-1.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara, aperta dall’erroraccio di Rrahmani, è Luca Marelli. Il talent arbitrale di Dazn si sofferma sul rigore chiesto dal Como: “La deviazione di Lobotka è avvenuta con il costato e non con le mani, non c’è penalty”.