Napoli, Rrahmani fa peggio di Maignan e Thiaw: autogol clamoroso ma per il web è anche colpa di Meret. Il precedente di Gatti

A Como la gara si sblocca dopo sette minuti con l'errore incredibile del difensore azzurro che non si accorge di Meret fuori dai pali

Si poteva pensare che il pasticcio di ieri sera tra Maignan e Thiaw, con l’autogollonzo che aveva portato in vantaggio il Torino contro il Milan, fosse difficilmente superabile nella classifica tra i più clamorosi errori ma quanto accaduto al Sinigaglia per Como-Napoli è ancora più pazzesco. L’autogol di Rrahmani, dopo soli 7′, ha dell’incredibile.

Dopo 7′ il Napoli va sotto a Como, poi segna Raspadori

Sono passati solo sette minuti, in cui la squadra di Conte (in maglia bianca) aveva preso la gara di pugno comandando il gioco quando Rrahmani, vistosi pressato – su appoggio di Politano da rimessa laterale – ha preferito appoggiare dietro al proprio portiere senza accorgersi che Meret era fuori dai pali. La palla è entrata in rete, rendendo vano l’inseguimento del n.1 partenopeo tra lo sgomento generale, anche se dopo soli 17′ di gioco arriva il gol del pari di Raspadori.

I tifosi accusano anche Meret

Scoppia il caos sui social e in tanti se la prendono anche con Meret: “Io vorrei capire dove stavi andando! Sei un portiere da condominio… non di calcio” e poi: “In Eccellenza se facevi un errore del genere, non giocavi più. Regole basilari: il fallo laterale NON si passa al centrale. Il retropassaggio NON si fa se non guardi il portiere”

C’è chi scrive: “Spero di riuscire a vivere talmente a lungo da poter raccontare un giorno ai miei pronipoti che il Napoli ha vinto uno scudetto con Rrahmani e Meret” e anche: “Nel dizionario alla voce autolesionismo trovate il logo della SSC Napoli” e ancora: “Rrahmani il giocatore più interista mai visto, anche sopra al pupi Javier Zanetti”

Il web è scatenato: “Rahmani sono settimane che è in netto calo. Provate a convincermi del contrario: è stato Juan Jesus a reggere la difesa del Napoli nei mesi di assenza di Buongiorno”, oppure: “giocatore più fortunato al mondo a giocare sempre affiancato da grandi giocatori, ma resta il difensore più mediocre della serie A”. Non manca infine l’ironia degli interisti: “Colpa dell’ammonizione non data a Mkhitaryan se Rrahmani butta il pallone nella sua porta”.

Il precedente di Gatti in Sassuolo-Juventus

L’errore di Rrahmani ricorda molto il clamoroso autogol realizzato da Gatti in Sassuolo-Juventus del 2023, quando i bianconeri – all’epoca allenato da Allegri – perse per 4-2 con due svarioni difensivi incredibili: il primo un erroraccio di Szczesny e il secondo appunto l’autorete del difensore.