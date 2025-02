Napoli schiuma di rabbia: gol Inter segnato da chi doveva essere squalificato

Il clima è già rovente in vista dello scontro diretto di sabato al Maradona. Tifosi del Napoli scatenati sul web dopo Inter-Genoa: ecco perché

È già altissima tensione in vista dello scontro diretto per la vetta di sabato prossimo tra Napoli e Inter. Un post al vetriolo del giornalista partenopeo Carlo Alvino relativo al gol vittoria segnato da Lautaro contro il Genoa ha infatti scatenato la bufera sul web.

Inter-Genoa, Lautaro mvp: è polemica sui social

Dopo Juventus-Inter, tantissimi tifosi – soprattutto del Napoli – avevano chiesto la prova tv per Lautaro a causa di un video diventato virale in cui lo si vedeva abbandonare il terreno di gioco dello Stadium infuriando proferendo presunte flasi blasfeme. La squalifica, però, non è arrivata per assenza di prove certe (mancava l’audio) e il Toro ha deciso la partita col Genoa.

Su X il giornalista napoletano Carlo Alvino ha surriscaldato l’atmosfera dello scontro per lo scudetto in programma al Maradona: “Gol vittoria dell’Inter di un giocatore che doveva essere squalificato e giallo netto non dato al diffidato Mkhitaryan… le “giovani marotte” sono in servizio permanente effettivo!”. In merito all’armeno, Alvino si riferisce alla mancata ammonizione per la trattenuta ai danni di Miretti.

La reazione dei tifosi del Napoli al post di Alvino

Il post al veleno del giornalista non poteva non sollevare un polverone. Già, a commentarlo, infatti, non solo tifosi del Napoli, ma anche tanti sostenitori dell’Inter. “Come si fa, Carlo? È ingiusto che senza vergogna continuano a preparare loro la strada verso lo scudetto. Sono amareggiato, ma anche sicuro che ci riprenderemo il nostro posto” commenta Giuseppe.

“Sono ingiocabili, inutile farsi il sangue marcio” punge Michele. “Come sempre, tutto nella normalità” rincara Davide. E Massimiliano chiama in causa la “Marotta League”. Soprattutto per via del giallo non dato a Mkhitaryan, la prova di Piccinini in Inter-Genoa proprio non ha convinto il popolo azzurro.

Napoli-Inter è già iniziata: nerazzurri scatenati sul web

Proprio così: i tifosi dell’Inter hanno preso letteralmente d’assalto il profilo di Alvino. “Perché pensate all’Inter se il vostro obiettivo è il quarto posto?” provoca ‘Carranza’. Antonio parla di “Lacrime napulitane”, mentre un altro utente attacca: “Pulcinella vittimista”.

Mark rilancia: “Ti porto un bancale di fazzoletti”. Sulla stessa lunghezza d’onda Donato: “Come vi brucia! Così è ancora più bello”. Insomma, una volta calato il sipario su Como-Napoli, inizierà una settimana rovente. L’appuntamento per la sfida scudetto è in programma sabato alle 18:00, ma il countdown è già scattato.