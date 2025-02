Inter, l'assoluzione di Lautaro dopo la bestemmia manda in tilt il web

L'attaccante nerazzurro non è stato squalificato perché manca l'audio, nonostante il labiale sia esplicito, esplode la rabbia dei tifosi sui social

Assolto per mancanza di prove. Non è stata trovata la “pistola fumante” per Lautaro Martinez che ha rischiato una squalifica anche di due giornate (avrebbe saltato anche il big match del Maradona con il Napoli) per le espressioni blasfeme profferite dopo il ko con la Juventus all’Allianz Stadium. Piuttosto chiaro il labiale dell’argentino ma per regolamento in assenza di audio chiaro il Giudice sportivo ha avuto le mani legate.

Le differenze con Ferrari

Il paradosso è che nella stessa giornata è stato invece squalificato (per un turno) Alex Ferrari, difensore della Sampdoria espulso per somma di ammonizioni durante la gara in casa del Südtirol. Anche il giocatore blucerchiato si lascia andare a un’espressione blasfema (due volte) che però si sente chiaramente, come precisato nel comunicato anche dal giudice sportivo Ines Pisano: “acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”.

Il nervosismo di Lautaro

In sostanza Lautaro l’ha fatta franca al termine di una domenica in cui era apparso comunque nervosissimo, tanto da litigare in campo anche con Thiago Motta. Per il web però la motivazione non convince: possibile che non si trovi l’audio incriminato?

La rabbia dei tifosi sui social

Ribolle il web: “Quindi con le vostre telecamere la bestemmia di Lautaro non si vedeva ???? Siete un circo” e poi: “Non hanno un minimo di vergogna. Non hanno un minimo di ritegno. Non hanno un minimo di dignità. Non hanno un minimo di amor proprio. Non hanno un minimo di pudore. Fanno schifo, lo sanno e ne vanno fieri. Nemmeno salvare le apparenze” e anche: “Per Ferrari della Samp c’è stata la segnalazione al procuratore federale che lo ha fatto squalificare, per Lautaro ovviamente no, sono intoccabili”, oppure: “sono stato molto colpito e curioso di vedere il servizio sul labiale di Vlahovic. Ora sarei altrettanto curioso e colpito di vedere un servizio uguale fatto sul labiale di Lautaro Martinez”.

C’è chi osserva: “Fermi tutti chi lo ha detto ? nessuno: ci sono le immagini, c’è il labiale, ma nessuno lo ha detto . Per carità che non salti fuori che Lautaro è blasfemo ne va della sua carriera” e poi: “Dire che manca l’audio di Lautaro fa ridere. La partita è finita, ci sono telecamere e microfoni ovunque in campo che hanno registrato tutto. L’audio c’è, basta cercarlo. Oppure si decide che non si sanziona più per queste cose, che sarebbe la scelta migliore” e anche: “Ho lasciato che l’ IA analizzasse per me il labiale di Lautaro, in effetti dice: Io testardo, io testardo, io d’erba! Quindi non c’è blasfemia solo un grande ego, pronuncia per tre volte la parola IO”.

Il web è scatenato: “Solo due giocatori non sono stati squalificati per mancanza di audio: Acerbi per le presunte accuse razziste a Juan Jesus, e Lautaro Martinez. Entrambi i giocatori sono nerazzurri. Sorretti e aiutati ovunque” e poi: “Credo che basti chiederlo al gestore dello Stadium, lì le telecamere e i microfoni sono modernissimi e catturano tutto, penso che l’audio non sia difficile da reperire. BISOGNA VOLERLO PERO’…” e infine: “A me che Lautaro sia o non sia squalificato non cambia nulla. Ma la totale disparità di trattamento, in ogni singola situazione, tra l’Inter ed il resto del mondo, fa schifo solo a me?”