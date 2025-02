Lautaro graziato, Ferrari della Samp squalificato per blasfemia: due pesi e due misure, ecco perché

Il nome dell’argentino non figura neanche nel comunicato relativo ai provvedimenti disciplinari della scorsa giornata di serie A, mentre il blucerchiato ha preso una giornata in B

Lautaro Martinez graziato, Alex Ferrari della Sampdoria squalificato: due pesi e due misure per i casi di blasfemia in campo nei provvedimenti disciplinari di serie A e B. A prendere la decisione due giudici sportivi diversi, ma la ragione del differente trattamento è un’altra e riguarda l’audio della prova tv.

Inter, Lautaro Martinez graziato per la presunta bestemmia

Stessa espressione blasfema, ma diversa sanzione per Lautaro Martinez e Alex Ferrari. Anzi, nessuna sanzione nel caso del centravanti dell’Inter, neanche nominato nel comunicato della serie A relativo ai provvedimenti disciplinari della scorsa giornata.

Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea non ha preso in considerazione le immagini relative al finale della partita persa dall’Inter in casa della Juventus in cui il Toro, dopo una prestazione deludente, si lascia andare a quella che sembra essere una bestemmia. Sembra, appunto: il labiale di Lautaro pare cristallino, ma senza l’audio a supporto delle immagini non si può stabilire se l’argentino abbia davvero pronunciato o meno un’espressione blasfema, punibile con una giornata di squalifica secondo l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva.

In B Ferrari della Sampdoria squalificato per una bestemmia

Nel caso di Alex Ferrari, difensore della Sampdoria espulso per somma di ammonizioni durante la gara in casa del Südtirol, non ci sono dubbi. Al momento del secondo cartellino giallo il blucerchiato si lascia andare a un’espressione blasfema (due volte) che si sente chiaramente, come precisato nel comunicato anche dal giudice sportivo Ines Pisano: “acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”, si legge nella nota, Ferrari viene sanzionato con una giornata di squalifica.

Serie A: tutti gli squalificati per una giornata

Quanto agli altri provvedimenti disciplinari relativi alla 25a giornata di serie A, il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica a Leoni del Parma, Bradaric del Verona, Gosens della Fiorentina, Izzo del Monza, Masina del Torino e Rovella della Lazio. Tra le multe alle società, spiccano gli 8mila euro di ammenda inflitti alla Lazio per un “coro becero” rivolto contro il Napoli nella partita disputata sabato all’Olimpico.

Verso Napoli-Inter: Anguissa e Barella diffidati

E a proposito di Napoli, domenica a Como Frank Zambo Anguissa dovrà stare attento a non farsi ammonire: col giallo rimediato contro la Lazio il centrocampista camerunese è entrato in diffida e rischia dunque di saltare il match scudetto con l’Inter del 2 marzo. Anche in casa nerazzurra, però, c’è una diffida pesante: quella di Niccolò Barella, che dovrà dunque badare a non rimediare una nuova ammonizione nel match di sabato contro il Genoa.