Inter, la bestemmia di Lautaro come il caso Acerbi: la rabbia dei tifosi del Napoli. Zazzaroni incolpa il “Grande Fratello”

Il labiale di Lautaro Martinez dopo la sconfitta contro la Juventus continua a far discutere: in mancanza di audio non ci sarà squalifica: sui social si torna a parlare dell’offesa di Acerbi a Juan Jesus

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un caso destinato a far discutere, la vittoria della Juventus contro l’Inter potrebbe essere uno spartiacque importane per la stagione della serie A. I nerazzurri rallentano, i bianconeri di Motta si fanno vedere nella corsa scudetto ma le discussioni sono soprattutto centrate sul labiale di Lautaro Martinez alla fine del match.

Il labiale di Lautaro

Un momento di grande frustrazione: l’Inter chiude i 90 minuti del derby d’Italia con una sconfitta. Un passo falso pesante per la squadra di Simone Inzaghi che nelle ultime giornate non è riuscita ad approfittare di tre pareggi consecutivi del Napoli per tornare in testa alla classifica e magari provare anche a dare una spallata alla lotta scudetto.

Lautaro Martinez è nervoso, la sua espressione è evidente, nervoso come è stato per gran parte del match contro la Juventus con tanto di spintone a Thiago Motta (anche questo non sanzionato, ndr) e si lascia andare a delle frasi che pur senza il soccorso di un esperto di labiali sembrano essere piuttosto blasfeme. Ma la squalifica, inevitabile per questo tipo di frasi, potrebbe non arrivare perché l’articolo 37 del codice di Giustizia Sportiva recita che in questo caso è fondamentale anche l’audio per chiarire eventuali dubbi.

Il caso Acerbi-Juan Jesus

Nelle ultime ore sui social è tornato d’attualità anche il caso che vide come protagonisti Acerbi e Juan Jesus. I fatti risalgono alla partita del 17 marzo 2024 quando il difensore brasiliano del Napoli accusa il collega nerazzurro di averlo insultato usando un’espressione razzista. Acerbi prima si scusa, poi cambia versione sostenendo di non aver detto la frase di cui è accusato. I due giocatori vengono ascoltati dalla Procura federale, non c’è un audio a supporto delle accuse del brasiliano del Napoli e la vicenda si conclude con un nulla di fatto.

Vicenda che torna d’attualità nelle ultime ore con la rabbia dei tifosi del Napoli che tornano all’attacco dell’Inter. La probabile mancata squalifica a Lautaro, così come quella di Acerbi, diventa l’occasione per accusare i nerazzurri di favoritismi da parte della Federazione. Se nel 2024 di motivi di classifica per alimentare la tensione non ce n’erano, in questa circostanza una squalifica (o la sua assenza) all’attaccante argentino potrebbe avere un peso anche nella corsa scudetto.

La posizione di Zazzaroni

Sul caso Lautaro è intervenuto anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che un po’ a sorpresa ha preso una posizione diversa dalla maggioranza: “Non mi aspetto la squalifica – ha detto nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss – Questa presenza assoluta delle telecamere la reputo invasiva. Credo che ormai sia andata oltre i limiti del lecito. Non perdono la bestemmia, è maleducazione. Ma a volte i calciatori sfogano così le tensioni. Io eviterei d stare lì a vedere come dei guardoni ogni labiale. Bisogna avere un minimo di tolleranza per questi episodi. Per situazioni del genere per me le squalifiche sono assurde”.