Pagelle Juventus-Inter 1-0: Kolo Muani inventa, Conceicao colpisce, Lautaro spreca, male Savona e Calhanoglu

Top e flop della partita Juventus-Inter, valevole per la 25a giornata di serie A 2024/2025: Thiago Motta vince la sfida con Inzaghi grazie a Conceicao, ok Di Gregorio e Sommer.

Il derby d’Italia si tinge di bianconero. La Juventus stende l’Inter grazie a un gol dello scatenato Conceicao su assist meraviglioso di Kolo Muani e inguaia Inzaghi, che resta a -2 dal Napoli. Male i nerazzurri: Lautaro spreca, Calhanoglu e Barella in difficoltà, si salvano solo Sommer e Dumfries. Tra i padroni di casa bocciato Savona, in crescita Koopmeiners.

Juventus-Inter: Di Gregorio e Sommer protagonisti

La prima azione è di marca bianconera: Calhanoglu sbaglia favorendo la ripartenza di McKennie, palla al centro per Nico Gonzalez che spara alto.

Al 18′ doppia occasionissima Inter: Barella in mezzo per la rovesciata di Taremi su cui si supera Di Gregorio, l’azione prosegue con l’assist al bacio di Lautaro per Dumfries che da pochi passi non trova la porta. Tocca poi a Sommer a salire in cattedra, rispondendo prima Nico Gonzalez e poi sopratutto a Conceicao su cui compie una vera prodezza.

Kolo e Lautaro sprecano, palo Dumfries

Le squadre non si risparmiano e ne giova lo spettacolo. Ci prova Kolo Muani, quindi è Lautaro a sprecare una chance colossale calciando alle stelle da posizione centrale.

Gli ospiti attaccano soprattutto con Dumfries sulla destra, dove Savona è in enorme difficoltà: l’olandese va ancora via al terzino della Juventus e lascia partire una sassata che si stampa sul palo.

Conceicao fa esplodere lo Stadium, Inter ko

Inzaghi cambia tanto, ma l’Inter non si sveglia. E al 73′ i bianconeri si portano in vantaggio. Numero fantastico in area di Kolo Muani, che danza sul pallone ubriacando gli avversari: l’ex Psg serve Conceicao, bravissimo a tragiggere Sommer. Da Napoli Conte ringrazia la sua ex squadra: nerazzurri a -2 dalla capolista. E la Signora aggancia la Lazio al quarto posto.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6,5: Ottimo il riflesso sulla rovesciata ravvicinata di Taremi. Reattivo.

Ottimo il riflesso sulla rovesciata ravvicinata di Taremi. Reattivo. Weah 6: La fase difensiva non è propriamente nelle sue corde, eppure compie un intervento prodigioso su Taremi.

La fase difensiva non è propriamente nelle sue corde, eppure compie un intervento prodigioso su Taremi. Veiga 5,5: Da un suo errore in fase di impostazione arriva l’occasione più nitida dei nerazzurri nella prima frazione: Lautaro spreca e l’ex Chelsea ringrazia.

Da un suo errore in fase di impostazione arriva l’occasione più nitida dei nerazzurri nella prima frazione: Lautaro spreca e l’ex Chelsea ringrazia. Gatti 6,5: Centimetri e muscoli: prestazione solida. Anche se rischia con un intervento al limite.

Centimetri e muscoli: prestazione solida. Anche se rischia con un intervento al limite. Savona 5: In ritardo su Dumfries che, per sua fortuna, grazia la Juve. In perenne affanno sulla corsia mancina (dal 59′ Cambiaso : 6,5).

In ritardo su Dumfries che, per sua fortuna, grazia la Juve. In perenne affanno sulla corsia mancina (dal 59′ : 6,5). Koopmeiners 6,5: Non siamo ancora su livelli top, però l’ex Atalanta s’impegna dando un grosso contributo anche in fase di recupero. Dumfries gli nega il gol con un salvataggio provvidenziale sulla linea.

Non siamo ancora su livelli top, però l’ex Atalanta s’impegna dando un grosso contributo anche in fase di recupero. Dumfries gli nega il gol con un salvataggio provvidenziale sulla linea. Thuram 6: Una dormita su Lautaro che può costare cara. Il resto è la sua solita irruenza fisica che fa comodo alla causa a metà campo (dal 76′ Locatelli : 6).

Una dormita su Lautaro che può costare cara. Il resto è la sua solita irruenza fisica che fa comodo alla causa a metà campo (dal 76′ : 6). Conceicao 7,5: Una furia: Sommer gli nega un gol fatto, ma nel secondo tempo non perdona.

Una furia: Sommer gli nega un gol fatto, ma nel secondo tempo non perdona. McKennie 6,5: In qualsiasi posizione Thiago lo schieri, difficilmente l’americano tradisce.

In qualsiasi posizione Thiago lo schieri, difficilmente l’americano tradisce. Nico Gonzalez 6,5: Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi: la prima volta spara alto, poi aggiusta la mira ma Sommer si oppone.

Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi: la prima volta spara alto, poi aggiusta la mira ma Sommer si oppone. Kolo Muani 7: Questa volta non segna, ma il 70% della rete di Conceicao è suo. Che colpo.

Questa volta non segna, ma il 70% della rete di Conceicao è suo. Che colpo. Allenatore Thiago Motta 7: Non una grande idea dirottare Savona a sinistra. E infatti corregge l’errore a inizio ripresa schierando Cambiaso. Coraggioso a lasciare Yildiz in panchina: il risultato finale gli dà ragione.

Le pagelle dell’Inter