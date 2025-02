Juve, Kolo Muani e il futuro: "Contentissimo di essere qui". Il piano per la permanenza e i sogni dei tifosi

L'attaccante francese si è detto contento dell'avventura torinese. Il suo destino è in bilico a causa della formula del trasferimento ma i bianconeri ci proveranno fino in fondo.

Il presente è bello, il futuro incerto. Kolo Muani si gode la Juventus nella speranza che il suo legame con questa maglia possa durare più dei canonici 6 mesi previsti. L’attaccante francese ha raccontato l’impatto con il mondo bianconero, il suo rapporto con Thiago Motta e anche le speranze in vista dell’Inter. Nel mezzo c’è un destino ancora tutto da scrivere con una certezza: quasi impossibile il ritorno a Parigi.

Il calcio italiano visto da Kolo

Il lavoro non spaventa Kolo Muani. Ma certo che in Italia e alle dipendenze di Thiago Motta la fatica è maggiore rispetto ai tempi del Paris Saint-Germain: “Francamente mi sento molto bene, si lavora molto e molto bene. È un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più, il calcio è molto tattico“. La predisposizione al sacrificio può essere già un indizio confortante per i bianconeri che sperano di trattenere il calciatore.

Felice a Torino con futuro in bilico

Dalla convinzione di far bene e di continuare a macinare risultati con cui la Juve affronterà l’Inter, Kolo Muani è passato poi all’argomento più impellente che è proprio il suo futuro. “Sono contento qui a Torino” è la sintesi del Kolo pensiero. Considerata la formula del prestito secco, la volontà del calciatore può essere determinante per Cristiano Giuntoli per presentarsi a trattare col PSG da una posizione di forza.

La strategia della Juve per acquistarlo

Per il resto tutto è abbastanza chiaro con la Juventus che farà più di un tentativo per blindare il suo gioiello. D’altra parte i 5 gol nelle prime 3 partite di Serie A sono un bilancio assolutamente entusiasmante, non sporcato dall’esordio senza reti in Champions. La valutazione del giocatore francese oscilla tra i 50 e i 60 milioni. L’ipotesi più gradita alla Vecchia Signora sarebbe quella di un ulteriore prestito con obbligo di riscatto prefissato. Al PSG la risposta.