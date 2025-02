Inter, Inzaghi a cosa si riferisce su errori arbitrali? I cinque casi “di cui non si parla”

Errori arbitrali e Var. Il tecnico dell'Inter riapre il caso degli episodi a sfavore sottolineando la differente eco mediatica: ecco quali sono

La vigilia del derby d’Italia tra Juventus e Inter è stata segnata dalla polemica a distanza tra Inzaghi e Conte. Oggetto della discussione? Arbitri e Var. Il tecnico nerazzurro torna sulla clamorosa svista che ha consentito alla sua squadra di sbloccare il match con la Fiorentina e ricorda che gli stessi campioni d’Italia hanno pagato dazio in almeno “4-5 casi”.

Inzaghi: la Fiorentina, Leverkusen e gli errori arbitrali

L’allenatore replica alla frecciata di Conte sul tema Var ribadendo che “gli errori ci saranno sempre. Mi sono lamentato del diverso trattamento che riceviamo noi rispetto ad altri”. Il riferimento è al corner avuto ‘in regalo’ contro la Fiorentina per via di una colossale svista dell’assistente di La Penna, in seguito al quale è arrivato l’autogol di Pongracic.

“Se ne parla ancora oggi, mentre di quanto accaduto a Leverkusen non si disse nulla nonostante il grave danno in classifica ed economico subito. Quando succede qualcosa contro l’Inter non se ne parla o quasi”. E torna pure sulla sfuriata post derby e le polemiche per il rigore non dato sul contatto Pavlovic-Thuram: “Dopo 4-5 episodi a sfavore mi sono arrabbiato. In quella circostanza avevo parlato per difendere l’Inter, non per attaccare gli arbitri”.

Quali sono i 5 errori arbitrali secondo Inzaghi

I casi cui fa rifermento Inzaghi sono avvenuti tutti nel corso di questo primo scorcio del 2025. Si parte dalla finale di Supercoppa Italiana contro il Milan in Arabia Saudita. Secondo l’Inter, il gol di Theo Hernandez con cui i rossoneri hanno avviato la rimonta era propiziato da un fallo di Morata su Asllani.

Dunque, un mancato fischio che avrebbe condizionato la partita. Al termine della sfida col Bologna il tecnico aveva rimarcato l’errore di Pairetto nel non assegnare il rigore sul contatto tra Skorupski e Thuram. Al contrario, il fischietto aveva concesso fallo a favore degli emiliani.

Tutti i (presunti) torti subito fino al derby

Un altro episodio che ha fatto storcere il naso a Inzaghi si è registrato in occasione della partita con l’Empoli, quando Lautaro era stato colpito da un intervento scomposto di Ismajli: per Feliciani niente penalty. Altro giro, altra polemica. Questa volta contro il Lecce per un braccio di Baschirotto in area su cui Marinelli non è intervenuto.

Infine, il caso che ha fatto sbottare l’allenatore piacentino in diretta tv nel post derby: il contatto tra Pavlovic e Thuram al minuto 75 non sanzionato né da Chiffi né dal Var.