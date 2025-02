Milan-Inter, moviola: tre gol annullati e un rigore non visto, tutti gli errori di Chiffi

La prova dell’arbitro Chiffi a San Siro nel derby analizzata ai raggi X da Luca Marellli di Dazn, il fischietto patavino ha ammonito due giocatori

Daniele Chiffi, la scelta per Milan-Inter, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nel gennaio 2023 raggiunge le 80 presenze in Serie A con la sfida Spezia-Lecce, mentre al termine della stagione 2022-23 riceve il premio Giovanni Mauro. In questa stagione finora era stato molto altalenante in avvio ma poi si è ripreso ed ora è tra i più affidabili. Bene nell’ultima uscita in Napoli-Juventus. Vediamo come se l’è cavata ieri nel derby a San Siro.

I precedenti di Chiffi con Milan e Inter

Per lui è stato il terzo deby milanese, ma solo il secondo da arbitro designato. Aveva già diretto la stracittadina in A nel settembre 2022, quando a vincere fu il Milan (3-2), con proteste dei nerazzurri che chiedevano l’espulsione di Theo per doppio giallo. Ma aveva arbitrato anche i quindici minuti finali di un altro derby, quella volta un quarto di finale di Coppa Italia, nel gennaio 2021, sostituendo da quarto uomo l’infortunato Valeri. Dodici i precedenti con il Milan in campo. Questo lo score dei rossoneri con l’arbitro di Padova: 9 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta.

In questa stagione, ha arbitrato due volte il Milan: contro l’Udinese il rosso diretto a Reijnders per fallo da ultimo uomo su Lovric scatenò le polemiche; quel match finì 1-0, mentre 0-0 fu il risultato del match giocato sempre a San Siro contro la Juventus. Quest’anno era in campo all’Olimpico in Lazio-Inter 0-6, e a Riad in occasione della semifinale di Supercoppa italiana, vinta dai nerazzurri col punteggio di 2-0 contro l’Atalanta. In totale, con Chiffi l’Inter aveva uno score di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti con Marinelli IV uomo, Di Paolo al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bastoni, Dumfries

Milan-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ annullato il vantaggio dell’Inter: Dimarco segna a porta vuota su assist di Lautaro, ma l’argentino partiva da netto fuorigioco. Al 25′ Leao chiede un rigore per un intervento in scivolata di Pavard, Chiffi prima dice che ha colpito il pallone, a ragione, e poi segnala il fuorigioco. Al 32′ gol annullato a Lautaro Martinez. Barella era partito infatti in posizione di netto fuorigioco prima di servire all’indietro per il suo capitano. Al 42′ Theo Hernandez si lamenta con l’assistente per un presunto fallo nella sua area di Dumfries.

Al 53’ ammonito Bastoni per fallo su Leao lanciato in porta. Al 61’ giallo per proteste a Dumfries, era diffidato e salterà la gara con la Fiorentina, il recupero di giovedì prossimo. Al 64’ terzo gol annullato a Lautaro: la prodezza dell’argentino è neutralizzata dall’intervento dell’assistente che indica che il pallone era uscito sul cross di Dumfries ma Chiffi alla fine fischia il fallo precedente dello stesso Dumfries su Theo Hernandez. Al 70’ Abraham reclama un rigore per fallo di Bisseck che però colpisce il pallone in anticipo. Al 73’ scena all’inverso con Thuram che cade in area dopo un contrasto con Theo che lo ha però anticipato. Finisce 1-1 dopo il gol allo scadere di de Vrij.

Il giudizio di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Luca Marelli. Il talent di Dazn parte dal rigore reclanato dal Milan: “Fuorigioco di Leao e poi Pavard aveva comunque preso il pallone, non ci sarebbe stato calcio di rigore”. Corretta anche l’ammonizione a Bastoni: “Si tratta di Spa perché si trattava di un’azione potenzialmente pericolosa da parte di Leao, giallo inevitabile”. Infine sul rigore non concesso da Chiffi all’Inter dice: “L’intervento di Theo è corretto ma ho dei dubbi su quello di Pavlovic sempre su Thuram, il colpo c’è ed è in area”