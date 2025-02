Inter, Adani fa marcia indietro su Lautaro e Inzaghi: e si schiera come Cassano

Stavolta anche l’opinionista critica il centravanti e il tecnico, che in passato aveva difeso a spada tratta dalle invettive di Fantantonio

Dopo aver difeso a spada tratta in passato Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, anche Daniele Adani si schiera con i critici del tecnico e del centravanti nerazzurro in seguito alla sconfitta dell’Inter contro la Juventus: un cambio di atteggiamento che avvicina l’ex difensore alla posizione dell’amico Antonio Cassano, spesso molto duro soprattutto con l’allenatore.

Inter, Adani critica Simone Inzaghi come Cassano

L’Inter finisce nel mirino anche di Daniele Adani, opinionista che finora aveva elogiato la squadra di Simone Inzaghi anche quando non aveva brillato particolarmente. Dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Juventus a Torino, Adani invece non risparmia nessuno, a partire proprio da Inzaghi, tecnico che si era trovato spesso a difendere nella trasmissione web “Viva el Futbol” dalle invettive di Antonio Cassano.

“L’Inter è distratta – attacca Adani alla “Domenica Sportiva” -, fa qualche errore ed è meno efficace nelle due aree di rigore. È un po’ più pigra”. Un’involuzione che Adani addebita anche ad Inzaghi: “L’allenatore sbaglia un po’ di più – aggiunge l’ex difensore -. Tutto insieme porta a questo risultato”.

Inter, Adani fa marcia indietro su Lautaro Martinez

Ancora più duro è il giudizio di Adani nei confronti della coppia d’attacco titolare dell’Inter, composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. “Se alla fine ha segnato Arnautovic, vuol dire che Lautaro e Thuram si sono un po’ spenti”, spiega Adani che poi si sferra il colpo più duro proprio al Toro. “È un gol pesante da sbagliare per uno come Lautaro”, afferma l’opinionista citando la rete mancata dall’argentino a metà del primo tempo, quando il punteggio all’Allianz Stadium era ancora di 0-0.

Poi piazza un’altra stoccata: “I grandi attaccanti – conclude Adani – molte volte li valuti dal peso del gol, non dal conto”. Come a dire: facile segnare contro Empoli e Lecce, è nel derby d’Italia che Lautaro dovrebbe fare la differenza.

Adani, l’elogio a Lautaro dopo il 4-0 di Lecce

Le parole pronunciate ieri sera da Adani, però, cozzano con quelle che egli stesso aveva pronunciato qualche settimana fa proprio su Lautaro Martinez. Dopo il successo per 4-0 a Lecce dello scorso 26 gennaio, Adani aveva elogiato la prestazione dell’argentino, autore tra l’altro del 2-0, spiegando che aveva inciso in favore dell’Inter anche nelle gare in cui non era andato in rete.

“Lautaro è un campione anche quando è in difficoltà – le parole pronunciate allora da Adani -, ha un’attitudine, un atteggiamento, un linguaggio del corpo e un comportamento che sono da esempio. Fa costantemente la differenza”. Frasi che oggi appaiono completamente disallineate rispetto alla valutazione sui “gol che si pesano” pronunciata dopo il k.o. con la Juventus.