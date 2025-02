Serie B: il Sassuolo vince con Lovato e il solito Lauriente, Samp ko in 9 con il Sudtirol, successo anche per la Carrarese

La Salernitana lotta ma esce sconfitta dallo Stadio dei Marmi, Modena e Spezia non vanno oltre l'1-1. Alle 17:15 la sfida tra Bari e Cremonese

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Prosegue la 26esima giornata di Serie B, con i quattro match andati in scena alle 15. Vincono Carrarese e Sassuolo, rispettivamente contro Salernitana e Brescia. Tre punti preziosi anche per il Sudtirol che manda ko una Sampdoria che chiude la gara in nove uomini. Il Modena infine, frena la corsa dello Spezia con un pareggio.

Serie B, 26esima giornata: i risultati

La Carrarese conquista tre punti preziosi nel match contro la Salernitana in ottica salvezza. La squadra di Calabro, dopo cinque ko consecutivi, ritrova la vittoria: nel primo tempo, i gol di Zanon e Finotto indirizzano la sfida, prima di trovare il tris nella ripresa con Zuelli. I granata provano a rientrare in partita, accorciando le distanze con le reti di Reine-Adelaide e Soriano, ma non bastano per evitare la sconfitta. Termina 3-2 allo Stadio dei Marmi.

Vince ancora il Sassuolo, che inanella il terzo successo consecutivo mandando ko il Brescia. I neroverdi portano a casa i tre punti grazie ai gol di Lovato e il solito Lauriente, salendo a quota 61 punti. Il Pisa, che scenderà in campo domani contro il Pisa, è attualmente a -8. La formazione di Maran, invece, resta a quota 29 punti, faticando a trovare continuità.

Match pirotecnico allo Stadio Marco Durso tra Sudtirol e Sampdoria. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Merkaj e Sibilli, i blucerchiati restano in inferiorità numerica a pochi secondi dall’intervallo per effetto del duplice cartellino giallo ai danni di Ferrari. Nella ripresa, si complica ulteriormente la situazione per la Samp, che resta addirittura in nove per la doppia ammonizione anche a Depaoli. I padroni di casa, nel finale, riescono a trovare il gol della vittoria grazie al penalty trasformato da Casiraghi. Il Sudtirol, dunque, si aggiudica lo scontro diretto contro i blucerchiati, conquistando tre punti importanti in ottica salvezza.

Infine, termina in parità la sfida tra Modena e Spezia: succede tutto nel primo tempo allo Stadio Alberto Braglia, con il botta e risposta tra Esposito e Defrel. Nel finale, i padroni di casa restano in inferiorità numerica per effetto dell’espulsione di Palumbo. Un punto a testa per entrambe le squadre: la squadra di Mandelli sale a quota 31, i bianconeri a 50, attualmente a -3 dal Pisa e a -11 dal Sassuolo capolista.

Bari-Cremonese: cosa aspettarsi

Il sabato di Serie B si chiuderà con la gara tra Bari e Cremonese, in programma alle 17:15. Per i pugliesi, l’imperativo è lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juve Stabia e riprendere la marcia per consolidare un posto in zona playoff. La squadra di Longo, attualmente, è al settimo posto della classifica con 33 punti. Dall’altra parte, la formazione di Stroppa è tra le squadre più in forma della cadetteria, occupando il quarto posto con 40 punti e reduce dalla vittoria in rimonta contro il Sudtirol. Dunque, allo stadio San Nicola, andrà in scena andrà una gara con punti in palio pesanti per entrambe le squadre in ottica playoff.

Serie B, 26esima giornata: il programma

Di seguito, il programma completo della 26esima giornata del campionato di Serie B:

Catanzaro-Cittadella 1-0

Modena-Spezia 1-1

Carrarese-Salernitana 3-2

Sudtirol-Sampdoria 2-1

Sassuolo-Brescia 2-0

Bari-Cremonese sabato ore 17.15

Palermo-Mantova domenica ore 15

Frosinone-Reggiana domenica ore 15

Juve Stabia-Cosenza domenica ore 15

Cesena-Pisa domenica ore 17.15

Classifica Serie B 2024/25