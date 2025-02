Serie B, Catanzaro-Cittadella apre la 26esima giornata: programma, orari e dove vedere le gare in tv

La sfida tra i calabresi e i veneti è l’anticipo tra i cadetti, un turno di campionato che vede la Sampdoria andare a caccia di conferme sul campo del Sudtirol. Il Sassuolo affronta il Brescia

E’ Catanzaro-Cittadella l’anticipo della 26esima giornata di serie B, partita importante per la formazione calabrese che prova a rimanere nelle parti altissime della classifica contro un avversario sempre molto complicato. Domani in campo Sassuolo e Sampdoria.

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Serie B 2024-25, compresi playoff e playout, saranno tramesse in diretta in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire le gare attivando l’app su una smart TV, accedere dalla sezione dedicata su SkyQ o collegare dispositivi come PlayStation, Xbox o TIMVISION Box.

Sarà possibile seguire i match anche i streaming con il servizio attivo sul sito web di DAZN e sulla app disponibile gratuitamente su smartphone e tablet tramite App Store o Google Play. Una volta sottoscritto l’abbonamento ed effettuato il login sarà sufficiente selezionare la partita per godersi il match. Non è possibile accedere allo streaming di DAZN tramite Sky Go o l’app Sky.

Serie B, 26esima giornata: i match

Gli anticipi del sabato nella 26esima giornata di serie B promettono grande spettacolo con il Sassuolo che aspetta il Brescia in una gara di grande importanza, con una vittoria i neroverdi infatti possono consolare la vetta della classifica e mettere i lombardi in una situazione complicata in classifica. Match in trasferta per lo Spezia che cerca conferme sul campo del Modena e in trasferta ci sarà anche la Sampdoria che è reduce da un periodo positivo e vuole provare a continuare la sua scalata contro il Sudtirol. A chiudere la tornata del sabato il match tra Bari e Cremonese.

Il Palermo sembra essersi messo alle spalle il periodo negativo e vuole capitalizzare un mercato invernale molto aggressivo ma la sfida col Mantova presenta molte insidie. A chiudere il turno ci sarà un’altra sfida da tenere d’occhio con il Pisa che fa visita al Cesena.

Gli orari del 26esimo turno di serie B

Questo il programma completo della 26esima giornata del campionato di serie B con l’orario di inizio dei match:

Catanzaro-Cittadella oggi alle 20.30

Modena-Spezia sabato ore 15

Carrarese-Salernitana sabato ore 15

Sudtirol-Sampdoria sabato ore 15

Sassuolo-Brescia sabato ore 15

Bari-Cremonese sabato ore 17.15

Palermo-Mantova domenica ore 15

Frosinone-Reggiana domenica ore 15

Juve Stabia-Cosenza domenica ore 15

Cesena-Pisa domenica ore 17.15

Classifica Serie B 2024/25