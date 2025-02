Esposito, Iemmello e Laurienté per il titolo di capocannoniere di Serie B: ma l'MVP del 25mo turno è De Luca

La Serie B incanta con i suoi capocannonieri: il re di Catanzaro, il giovane dello Spezia (di proprietà dell'Inter) e il francese del Sassuolo guidano la classifica con 12 gol.

Nel campionato di Serie B è bagarre per il titolo di capocannoniere. La lotta per il trono dei bomber vede protagonisti tre nomi di spicco: Pietro Iemmello, Pio Esposito e Armand Laurienté, tutti a quota 12 reti. Tre attaccanti con caratteristiche differenti, ma accomunati dalla capacità di lasciare il segno. Ancora una volta, il torneo cadetto si conferma imprevedibile e ricco di sorprese, con profili differenti ma decisivi. Intanto, nella 25ª giornata, il premio di MVP è andato a Manuel De Luca della Cremonese, autentico trascinatore nel match contro il Südtirol.

Iemmello profeta in patria: il re vuole (ancora) lasciare il segno

Un numero in comune, quello dei gol segnati, ma profili diversi sotto tanti aspetti. Oltre alla cifra che li accomuna, Iemmello, Esposito e Laurienté condividono anche il fiuto del gol e l’istinto da veri attaccanti.

Il classe ’92, capitano e leader del Catanzaro, è alla sua quarta stagione in Calabria. Grazie anche alle sue giocate e alla sua vena realizzativa, ha trascinato il club in Serie B e, nella scorsa stagione, ha sfiorato il sogno della Serie A, sfumato in semifinale playoff. Con la maglia giallorossa, sono 68 le reti messe a segno in 118 gare (condite da 18 assist), collocandosi al secondo posto della classifica dei migliori marcatori del club, secondo solo a Palanca.

Ora i giallorossi sono quinti in classifica e in piena zona playoff. Davanti ci sono altre 13 giornate di regular season e Iemmello vuole continuare a dire la sua. Lo scorso anno ha chiuso con 15 gol, a cui si aggiungono le due marcature centrate nei playoff, ma questa volta punta a fare ancora meglio: è già a quota 12 e non ha intenzione di fermarsi.

Lo Spezia vola con Francesco Pio Esposito: Inzaghi e Spalletti osservano

Lo Spezia vola, e tra i protagonisti c’è Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter che sta brillando a suon di gol. Alla sua seconda stagione tra i professionisti, ha già messo a segno 12 reti in 22 partite, confermandosi uno dei giovani più promettenti del campionato. La crescita del giovane talento è evidente sotto ogni aspetto: non solo per incisività, ma soprattutto per personalità. La stessa dimostrata proprio nell’ultima giornata di Serie B contro il Palermo, dove Esposito si è caricato sulle spalle i suoi e li ha trascinati verso la rimonta, agganciando il pari in extremis.

Inoltre, il feeling con il fratello Salvatore è perfetto: un’intesa di famiglia che lo sta rendendo il miglior U20 per incisività in Europa. Le sue prestazioni non passano inosservate: Simone Inzaghi lo segue con interesse, così come il CT Luciano Spalletti, che lo tiene d’occhio per un futuro con la maglia della Nazionale.

Segna sempre Laurienté: il francese trascinatore del Sassuolo

Il suo futuro era in bilico dopo la retrocessione del Sassuolo in Serie B, Armand Laurienté ha scelto di restare e sta brillando più che mai. I gol sono solo la punta dell’iceberg di un talento che brilla per tecnica, velocità e imprevedibilità. Arrivato in neroverde nel 2022, ha subito dimostrato di essere all’altezza della Serie A. Questa stagione non era partita nel migliore dei modi, con l’errore dal dischetto a Catanzaro, ma ora è tornato a dire la sua. Con 12 gol all’attivo, di cui quattro nelle ultime quattro gare, accompagnati da due assist, Laurienté è il riferimento offensivo della sua squadra.

Cremonese, De Luca MVP della 25esima giornata

E intanto la Serie B continua a regalare sorprese. La Cremonese si gode Manuel De Luca, che dopo una prima parte di stagione in ombra, con poco spazio e appena un gol fino a gennaio, sembra aver cambiato marcia. L’attaccante altoatesino ha lanciato un segnale forte con la doppietta decisiva contro il Südtirol, trascinando i grigiorossi al successo.

Ora De Luca è pronto a dare il massimo in questa seconda metà di campionato, dove ogni punto pesa come un macigno. Intanto, dopo i gol ha festeggiato sotto la Curva e si è preso anche il titolo di MVP della giornata. Con questa doppietta, è diventato il primo giocatore a segnare due reti da subentrato in questa stagione di Serie B, un’impresa che non si vedeva dallo scorso anno, quando ci riuscì Francesco Forte con il Cosenza.