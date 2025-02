Inter-Genoa, moviola: Il brutto errore dell’arbitro che ha fatto arrabbiare due squadre

La prova di Piccinini a San Siro nell’anticipo di A analizzato ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto di Forlì ne ha ammoniti due

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Inter-Genoa – dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. In stagione aveva diretto già 10 gare finora in A ed era stato impegnato in Milan-Roma di coppa Italia la settimana scorsa ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti di Piccinini con Inter e Genoa

Cinque erano i precedenti con i nerazzurri (4 vittorie e un pareggio), due (con due sconfitte) per il Grifone.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Vecchi con Arena IV uomo, Serra al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Miretti ed Ekuban.

Inter-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ contatto Dumfries-Martin a ridosso dell’area di rigore genoana, per Piccinini non c’è fallo. Al 50′ graziato Mkhitaryan che perde palla poi ferma fallosamente Miretti che prova a partire in avanti. L’armeno era diffidato ed avrebbe saltato il big-match col Napoli. Al 55′ primo giallo del match: è per Miretti per un fallaccio su Bastoni. Al 95′ Ekuban travolge Martinez in uscita, fallo netto e giallo inevitabile. Dopo 5′ di recupero Inter-Genoa finisce 1-0.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sull’unico episodio dubbio della gara, ovvero il mancato giallo a Mkhitaryan, è Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: “In queste circostanze nel caso in cui si fischi fallo, l’ammonizione è sostanzialmente automatica. Quindi dal mio punto di vista manca l’ammonizione di Mkhitaryan, dato che Miretti di fronte a sé aveva una larga porzione di campo. Naturalmente non stiamo parlando di una chiara occasione da rete, ma di un’azione potenzialmente pericolosa, perché aveva davanti a sé molto spazio da percorrere”.