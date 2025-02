Pagelle Inter-Genoa 1-0: ci pensa sempre capitan Lautaro, Correa ko. Notte da capolista per i nerazzurri

Ottima prova del Genoa di Vieira che con solidità e organizzazione si oppone alla formazione di Inzaghi per larghi tratti del match. Barella nervoso, Mkhitaryan graziato.

Il solito capitano. Lautaro Martinez, in una serata complicatissima per l’Inter, si carica la squadra sulle spalle e la guida verso la vittoria. Il suo colpo di testa nella ripresa contro il Genoa è sufficiente a regalare tre punti fondamentali, permettendo ai nerazzurri di salire provvisoriamente in cima alla classifica, in attesa dell’impegno di domani del Napoli contro il Como.

Un’altra brutta notizia per Simone Inzaghi, che ha dovuto rinunciare a Correa, fermato da un trauma distorsivo al ginocchio destro. Dall’altra parte, nonostante la sconfitta, la squadra di Vieira esce da San Siro a testa alta, dopo aver disputato una gara ordinata e ben messa in campo. La prossima settimana, per l’Inter, l’attesissima sfida di vertice contro il Napoli di Conte.

Inter-Genoa, la chiave del match

Dopo un primo tempo da dimenticare, il peggiore della stagione con zero tiri in porta, e la tegola dell’infortunio di Correa (trauma distorsivo al ginocchio destro), l’Inter la risolve ancora una volta con il suo capitano. Lautaro Martínez, nel momento più complicato della serata, trova la rete decisiva con un colpo di testa pesantissimo, regalando tre punti fondamentali ai nerazzurri. Un successo fondamentale per gli uomini di Inzaghi, che conquistano il primo posto provvisorio in classifica. Tuttavia, la prestazione complessiva resta al di sotto delle aspettative, con una fase offensiva poco efficace e scarsamente incisiva, nonostante il risultato positivo. Nota di merito a un gran Genoa, solido e ben organizzato, capace di creare grattacapi alla formazione di Inzaghi.

Le pagelle dell’Inter

Martinez 6: Quasi mai impegnato, ma risponde presente sull’unica vera occasione del Genoa, chiudendo bene lo specchio su Ekuban.

Quasi mai impegnato, ma risponde presente sull’unica vera occasione del Genoa, chiudendo bene lo specchio su Ekuban. Pavard 5.5: Il Genoa attacca poco dal suo lato, lui gestisce senza affanni ma senza brillare. Sfiora il gol con una rovesciata, ma viene fermato da Leali.

Il Genoa attacca poco dal suo lato, lui gestisce senza affanni ma senza brillare. Sfiora il gol con una rovesciata, ma viene fermato da Leali. Acerbi 6: Il più attento del pacchetto arretrato. Ottima chiusura su Miretti nel secondo tempo.

Il più attento del pacchetto arretrato. Ottima chiusura su Miretti nel secondo tempo. Bastoni 5.5: Manca la consueta sicurezza, appare meno brillante del solito. (36′ st de Vrij ng)

Manca la consueta sicurezza, appare meno brillante del solito. Dumfries 5.5: I suoi inserimenti restano un’arma preziosa, ma manca il guizzo decisivo. Finisce per incartarsi nel corso del secondo tempo.

I suoi inserimenti restano un’arma preziosa, ma manca il guizzo decisivo. Finisce per incartarsi nel corso del secondo tempo. Barella 5.5: Poco preciso e troppo nervoso, fatica a incidere sulla manovra. Prova con una sassata a sbloccare il risultato, ma colpisce l’incrocio dei pali.

Poco preciso e troppo nervoso, fatica a incidere sulla manovra. Prova con una sassata a sbloccare il risultato, ma colpisce l’incrocio dei pali. Asllani 6: Gestisce il gioco con ordine, provando qualche verticalizzazione interessante. ( 21′ st Calhanoglu 6.5: Mette al centro la palla perfetta per il gol di Lautaro)

Gestisce il gioco con ordine, provando qualche verticalizzazione interessante. ( Mette al centro la palla perfetta per il gol di Lautaro) Mkhitaryan 5.5: Parte forte con le sue accelerazioni, poi cala alla distanza. ( 21′ st Zielinski 6: Svolge i suoi compiti)

Parte forte con le sue accelerazioni, poi cala alla distanza. ( Svolge i suoi compiti) Dimarco 5.5: Viene spesso cercato dai compagni, ma pecca di imprecisione, un limite già emerso nelle ultime uscite. (40′ st Darmian ng)

Viene spesso cercato dai compagni, ma pecca di imprecisione, un limite già emerso nelle ultime uscite. Lautaro 7: Ci pensa sempre il capitano. L’argentino si carica la squadra sulle spalle e sblocca una gara difficilissima. Nel finale, sfiora anche la doppietta.

Ci pensa sempre il capitano. L’argentino si carica la squadra sulle spalle e sblocca una gara difficilissima. Nel finale, sfiora anche la doppietta. Correa 5.5: Parte in sordina, poi cresce e illumina a tratti la manovra con qualche giocata interessante. Sfortunato, costretto al cambio per infortunio. (1′ st Taremi 5.5: Anche lui poco determinante. Si rende pericoloso solo in un’occasione, ma viene fermato da Bani).

I top e flop del Genoa