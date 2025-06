Sakkari-Putintseva, la stretta di mano a Bad Homburg scatena quasi la rissa: e nel calderone finisce Trevisan

Storie tese nel primo turno del torneo tedesco tra la greca e la kazaka, accusata di un saluto "distratto". La reazione? La prova social che Maria ha fatto altrettanto.

Storie tese a Bad Homburg, piccola città della Germania teatro di uno degli ultimi tornei prima di Wimbledon del circuito femminile, un WTA 250. Il match del primo turno tra la greca Maria Sakkari e la kazaka Yulia Putintseva sarà ricordato non solo – o non tanto – per il successo in due set di Sakkari, quanto per il tumultuoso post partita, finito quasi in rissa. La bagarre è iniziata nel momento stesso del finale dell’incontro, al saluto tra le due contendenti, ed è proseguita nelle ore successive, prima in sala stampa e poi sui social. Nel calderone c’è finita, suo malgrado, pure Martina Trevisan, tirata in ballo in una storia Instagram.

Bad Homburg, tensione tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva

Sul campo l’ha spuntata Maria Sakkari, al termine di un incontro molto combattuto. La greca ha vinto 7-5 il primo set e 7-6 il secondo, mostrando maggiore lucidità nei momenti decisivi. Il colpo di scena si è verificato quando le due giocatrici si sono salutate a fine match. Qualcosa nell’atteggiamento di Putintseva ha irritato Sakkari, che ha commentato con sarcasmo: “Bella stretta di mano”. La kazaka, infastidita, prima ha replicato stizzita – “non capisco, cosa vuoi che faccia?” – e poi ha inscenato un inchino. “Trattami come un essere umano”, la controreplica di Sakkari. “Quando stringi la mano a qualcuno, guardalo negli occhi“.

Stretta di mano, veleni e parolacce tra la greca e la kazaka

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi esterrefatti degli spettatori del torneo tedesco, tra i classici “guardati prima di parlare” e “vaffa”, comuni a quasi tutte le discussioni, non solo nel tennis. Sakkari ha anche aggiunto, inviperita: “Sappi che qui non piaci a nessuno”. In sala stampa la greca ha spiegato l’accaduto, provando – vanamente – a ridimensionare il tutto: “Non credo che mi inviterà a cena, né ora né mai, ma va bene così. Ho amici migliori con cui uscire. Rispetto Putintseva come giocatrice, punto”. Questione finita, dunque? No, perché la combattiva Yulia è tornata sulla questione su Instagram. Pubblicando una storia al vetriolo.

Putintseva, story contro Sakkari: coinvolte Trevisan e Raducanu

In una story, Putintseva ha scritto ironicamente: “Quando stringi la mano, guarda l’altra persona negli occhi. E la trama si infittisce”. Dopo un fermo immagine delle scintille con Sakkari, infatti, la kazaka ha pubblicato due screenshot di saluti “distratti” della stessa greca dopo aver perso, uno contro Martina Trevisan, l’altro contro Emma Raducanu. “A proposito – non che mi importi – le ho stretto la mano come fanno la maggior parte delle donne. Chiaramente non secondo il ‘protocollo degli abbracci’ che alcuni uomini sembrano seguire”, l’aggiunta velenosa della kazaka. Chissà come si saluteranno Sakkari e Putintseva, dovessero incrociarsi un’altra volta.