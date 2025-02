Cagliari-Juventus, moviola: il rigore negato, la svista dell'arbitro e la decisione del Var

La prova di Colombo all’Unipol Domus nel posticipo di A analizzata ai raggi X da Marelli e Calvarese, il fischietto lombardo ha ammonito solo Weah

Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Cagliari-Juventus, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dallo scorso gennaio il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia. E’ stata la gara numero 42 per Colombo in Serie A, la decima nel campionato in corso e in stagione aveva già diretto i rossoneri contro il Napoli. Ultima uscita in Supercoppa per Juve-Milan a Riad e poi Atalanta-Napoli ma come se l’è cavata ieri sera?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Colombo con Cagliari e Juventus

Ecco i precedenti delle due squadre con il direttore di gara che ha diretto 40 gare in Serie A. Cagliari: 1 precedente in Serie A (Cagliari-Torino 1-2 23/24), 1 in Serie B (playoff andata 3-2 contro il Parma). Juventus: 5 incontri in Serie A (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte), 1 in Supercoppa Italiana (ko per 2-1 col Milan).

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Perrotti con Perenzoni IV uomo, Chiffi al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Weah.

Cagliari-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ Piccoli va giù in area di rigore su un cross. Timide proteste dei rossoblù, ma non c’è nulla e il calciatore si rialza subito. Due minuti dopo lo stesso attaccante del Cagliari, trattenuto a metà campo, chiede il giallo per Kelly. L’arbitro non estrae il cartellino. Al 49′ ammonito Weah per un fallo tattico a fermare la ripartenza del Cagliari.

Al 68′ Weah e Luvumbo si trattengono la maglia a vicenda in area di rigore della Juve. Al 77′ proteste della Juve per una spinta in area di rigore con entrambe le mani di Luperto a Vlahovic mentre l’attaccante della Juventus stava calciando. Per Colombo non c’è nulla, il Var non interviene. Dopo il recupero Cagliari-Juventus finisce 0-1.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sull’episodio-chiave della gara è l’esperto di Dazn, Luca Marelli, che spiega: “C’è stato un lancio in profondità per Vlahovic, arrivato in area di rigore viene spinto a due braccia da Lupero. Per me questo è calcio di rigore perché non c’è possibilità di recuperare il pallone, cerca solo di sbilanciare Vlahovic. Perché non è intervenuto il VAR? Perché Colombo aveva la visuale libera e l’intensità viene valutata dall’arbitro in campo ma questo è calcio di rigore”.

Per Calvarese c’era il rigore per la Juve

Dello stesso avviso l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese che sul suo sito dice: “Vlahovic si invola verso la porta ed è davanti a Caprile; Luperto, quando capisce che il serbo è più veloce di lui, gli mette due braccia sulla schiena, col solo obiettivo di sbilanciarlo e fargli sbagliare la conclusione. Il gesto del difensore dunque è funzionale, e raggiunge lo scopo: infatti Vlahovic calcia male e schiaccia il pallone verso il terreno, fallendo l’occasione. Colombo lascia proseguire ma per me il contatto era da calcio di rigore”.