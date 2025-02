Pagelle Cagliari-Juventus 0-1: Mina sbaglia e Vlahovic non perdona, Yildiz spreca, Conceicao s'incarta

Top e flop della partita Cagliari-Juventus, valevole per la 26a giornata di serie A 2024/2025: boccata d'ossigeno per Motta dopo il flop in Champions, premiata la scelta Vlahovic

Alla Juventus basta un gol di Vlahovic a inizio partita per avere la meglio sul Cagliari all’Unipol Domus. La prestazione dei bianconeri non è certo stata trascendentale, ma il blitz in Sardegna fa respirare Motta dopo il flop in Champions League. Il serbo mvp con tanto di sentiti ringraziamenti a Mina per l’errore che gli ha permesso di battere l’ottimo Caprile.

Cagliari-Juventus: la sblocca Vlahovic

Thiago Motta rilancia Vlahovic ed è proprio il serbo a sbloccare la partita al 12′. L’ex Fiorentina approfitta di un retropassaggio impreciso di Adopo che coglie di sorpresa Mina per lasciarsi alle spalle il difensore colombiano, dribblare Caprari e insaccare. Per Dusan ottavo gol in 11 partite contro il Cagliari: quando si dice bestia nera.

La Juventus continua ad attaccare e per tre volte sfiora il raddoppio. A salire sugli scudi è Caprile, che salva due volte su Yildiz e una su Conceicao. Al contrario, i padroni di casa non riescono mai a creare veri grattacapi alla retroguardia bianconera.

Proteste Juve per un rigore negato

Nella ripresa la partita perde d’intensità e ne risente anche lo spettacolo. L’episodio più eclatante al 78′: Vlahovic si invola verso la porta difesa da Caprile, ma al momento della conclusione è sbilanciato dall’intervento alle spalle di Luperto.

Il centravanti e la panchina bianconera invocano a gran voce il rigore, ma Colombo lascia proseguire. Nonostante l’assalto finale dei sardi, il risultato non cambia: per la Juve quarta vittoria di fila in campionato.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6: Mai veramente sollecitato dagli avversari.

Mai veramente sollecitato dagli avversari. Weah 6: Quando può, supporta in fase di spinta. Ma nella ripresa Luvumbo complica la sua partita.

Quando può, supporta in fase di spinta. Ma nella ripresa Luvumbo complica la sua partita. Gatti 6,5: Gestisce il pacchetto arretrato senza particolari difficoltà. Molto bene nel finale, quando i rossoblù tentano l’assalto disperato.

Gestisce il pacchetto arretrato senza particolari difficoltà. Molto bene nel finale, quando i rossoblù tentano l’assalto disperato. Kelly 6: Vale lo stesso discorso fatto per il compagno di reparto: il Cagliari lì davanti combina poco.

Vale lo stesso discorso fatto per il compagno di reparto: il Cagliari lì davanti combina poco. Cambiaso 6: Motta lo ripropone dal primo minuto, ma gli manca ancora brillantezza. E in un paio di circostanze Zortea gli va via ( dal 73′ Rouhi : sv).

Motta lo ripropone dal primo minuto, ma gli manca ancora brillantezza. E in un paio di circostanze Zortea gli va via ( dal 73′ : sv). Koopmeiners 6: Si limita a compiti di copertura. Avrebbe potuto osare di più sfruttando gli spazi tra Augello e Luperto (dal 62′ Douglas Luiz : sv. Dall’82’ Mbangula : sv).

Si limita a compiti di copertura. Avrebbe potuto osare di più sfruttando gli spazi tra Augello e Luperto (dal 62′ : sv. Dall’82’ : sv). Locatelli 6,5: Viene lasciato libero di impostare e prende in mano il centrocampo (dal 73′ Thuram : sv).

Viene lasciato libero di impostare e prende in mano il centrocampo (dal 73′ : sv). Conceicao 6: Solita vivacità sulla corsia destra: Augello soffre le sue accelerazioni. Ma a volte finisce per incartarsi (dal 62′ Kolo Muani : 6).

Solita vivacità sulla corsia destra: Augello soffre le sue accelerazioni. Ma a volte finisce per incartarsi (dal 62′ : 6). McKennie 5,5: Poco preciso tra le linee. Wes non convince.

Poco preciso tra le linee. Wes non convince. Yildiz 6: Sempre nel vivo del gioco e con qualità. Però sbaglia due occasioni piuttosto nitide: avrebbe dovuto fare decisamente meglio.

Sempre nel vivo del gioco e con qualità. Però sbaglia due occasioni piuttosto nitide: avrebbe dovuto fare decisamente meglio. Vlahovic 7: Rispolverato da Motta, Dusan risponde andando a bersaglio dopo poco più di 10 minuti. Niente male, davvero niente male.

Top e flop del Cagliari

Caprile 7: Salva due gol fatti su Yildiz e nega il gol pure a Conceicao.

Salva due gol fatti su Yildiz e nega il gol pure a Conceicao. Luvumbo 6,5 : Entra molto bene in partita: mette in difficoltà Weah con le sue sgasate.

: Entra molto bene in partita: mette in difficoltà Weah con le sue sgasate. Zappa 5,5: In difficoltà sui tagli di Yildiz e quando viene preso in velocità.

In difficoltà sui tagli di Yildiz e quando viene preso in velocità. Adopo 5: Non una grande idea quel retropassaggio che si rivela un assist per Vlahovic.

Non una grande idea quel retropassaggio che si rivela un assist per Vlahovic. Mina 4,5: Il colombiano si lascia beffare da Vlahovic che non perdona. Impacciato.

