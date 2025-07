Luka Modric è atteso per oggi a Milano: in questa giornata dovrebbero avviarsi visite e le pratiche per ottenere l’idoneità sportiva chiuso il capitolo Real Madrid. Per il croato la firma che lo legherà al club di Via Aldo Rossi è per la stagione 2025/2026 con opzione per un rinnovo annuale nella stagione seguente. Il contratto di Modric, infatti, sarà valido sino al 30 giugno 2026 (ma si potrà prolungare fino al 2027) con un ingaggio che si aggirerà intorno ai 3,5 milioni di euro.