Juventus, Thiago Motta risponde a Locatelli ed esce allo scoperto su Yildiz e Vlahovic

Il tecnico bianconero cambia atteggiamento dopo la sconfitta con il PSV, ammette gli errori e fa parziale autocritica. La decisione su Vlahovic

Campionato, Coppa Italia e niente più: la Juventus di Thiago Motta sembra essere davvero arrivata all’ultima spiaggia. Dopo la vittoria contro l’Inter, nel derby d’Italia del precedente turno di campionato, la Vecchia Signora aveva dato ancora segnali di speranza ma il duro ko in Champions contro il PSV ha annullato tutto e riaperto la profonda crisi bianconera. Dal duro faccia a faccia con Cambiaso allo screzio a distanza con Locatelli, Weah ed Yildiz: come Thiago Motta sta cercando di salvare una stagione da montagne russe continue. Le parole del tecnico, in conferenza stampa, alla vigilia della gara in trasferta contro il Cagliari.

Juventus, caos nello spogliatoio

Continua il momento no della Juventus e il caos nello spogliatoio non accenna a placarsi. Il tecnico bianconero, Thiago Motta, spiega come intende salvare la stagione: “Dopo una delusione così, tornare in campo subito è la cosa migliore. Abbiamo una partita complicata col Cagliari domani, sappiamo che dobbiamo fare una grande partita per il nostro cammino in campionato”.

Thiago Motta racconta il discorso fatto alla squadra post sconfitta con il PSV: “Hanno capito tutto. In questa partita abbiamo dato il massimo delle nostre possibilità in quel momento lì, con tutte le varianti che esistono nel calcio. Capiscono cosa vogliamo vedere, sono ragazzi intelligenti e capaci. La conversazione con loro è continua, parliamo tutti i giorni. L’obiettivo è prepararsi bene oggi per l’ultimo allenamento oggi e affrontare il Cagliari, dare il massimo e prepararsi alla vittoria”.

Motta risponde a Locatelli

Thiago Motta cambia atteggiamento dopo la sconfitta con il PSV e fa parziale autocritica dopo le presunte incomprensioni con Locatelli e Weah e le parole di Mbangula: “Ogni giorno faccio autocritica. La comunicazione alla fine è la stessa. Io sono il primo, lo faccio tutti i giorni. La delusione di Samuel, di Manuel, mia, è di tutti perché volevamo essere agli ottavi. Ognuno ha il proprio pensiero. La delusione da parte di tutti c’è. Vogliamo vincere, non siamo arrivati agli ottavi e c’è delusione da parte di tutti. Ma nel calcio non c’è tempo. Se andiamo indietro si può parlare di qualsiasi cosa anche del ritiro in Germania, potevamo farlo in Italia… Siamo delusi, siamo tristi e arrabbiati. Nessuno è contento”.

Il punto sugli infortunati della Juventus

Il tecnico bianconero fa l’elenco di chi non prenderà parte alla prossima gara contro il Cagliari: “Bremer, Milik e Cabal non ci sono, out anche Kalulu e Renato Veiga. Poi oggi vediamo per gli altri con l’ultimo allenamento”. Fa muro anche sulle critiche per i troppi infortuni in difesa, Motta: “Basta vedere tutte le squadre. Guardate il City o il Real. Non è sfortuna”.

Motta spiega bocciatura di Yildiz e parla di Vlahovic

Il tecnico bianconero spiega le recenti bocciature di Yildiz, dopo le scintille a bordocampo in Champions: “Ogni scelta è per ottenere il massimo nel momento. Quando non ha giocato è perché non lo meritava, quando invece ha giocato è perché ha meritato di più degli altri in quel momento. Non possono giocare tutti ma faccio le scelte migliori per la squadra”.

Vlahovic ha possibilità di giocare titolare al fianco di Kolo Muani? Il tecnico bianconero spiega le possibilità di vedere insieme in campo i due bomber: “Sì, come tutti gli altri. Avete visto già loro due insieme, magari in futuro ci sarà di nuovo la possibilità“.