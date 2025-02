Juventus, le voci di dentro: anche lo spogliatoio mormora su Thiago Motta, siamo al Sarri-bis?

Ad Eindhoven sono aumentati i segnali di distanza tra il tecnico e il gruppo che sarebbe spiazzato da alcune scelte di formazione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Tra i tanti dubbi sulla Juventus di Thiago Motta fino a ora mancava quello riguardante la compattezza dello spogliatoio, ma a giudicare dagli ultimi dissidi tra il tecnico e alcuni bianconeri come Locatelli, Cambiaso e Yildiz sembra che il rapporto tra l’italo-brasiliano e i giocatori si stia raffreddando: il Corsera riporta alcuni malumori dei calciatori juventini, in casa bianconera c’è il pericolo di un Sarri-bis?

Juventus, le indiscrezioni sul rapporto tra Motta e i giocatori

Nell’analisi degli alti e bassi della Juventus di Thiago Motta gli addetti ai lavori si sono spesso concentrati sugli aspetti tattici e sui limiti tecnici dell’organico bianconero rispetto al tipo di calcio che l’allenatore italo-brasiliano ha in mente. Negli ultimi tempi, però, anche il rapporto tra Motta e i suoi giocatori sembra stia peggiorando.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Corriere della Sera riporta oggi alcune indiscrezioni provenienti dallo spogliatoio bianconero, spiazzato da alcune uscite e decisioni di Motta. I giudizi degli juventini ondeggiano tra coloro che ritengono il tecnico estremamente dotato (“Per certe intuizioni sembra Guardiola”, riporta il Corsera) e altri che rimangono perplessi di fronte alle scelte di formazione e alle continue modifiche all’undici titolare.

Motta, gli episodi con Cambiaso e Yildiz a Eindhoven

In questo senso, la sconfitta di Eindhoven che ha segnato l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, ha fatto registrare un cambio di passo nei rapporti tra l’allenatore e la squadra: durante e dopo la gara si sono registrati almeno tre momenti di tensione tra i giocatori della Juve nei confronti di Motta. Il primo è avvenuto al momento dell’infortunio di Renato Veiga, quando Motta ha detto ad Andrea Cambiaso di entrare in campo: l’esterno, reduce da un infortunio, ha chiesto al tecnico di potersi scaldare, ma questi è stato categorico, invitandolo a entrare subito in campo e suscitando un visibile disappunto sul volto del terzino.

Poco dopo, in seguito al gol di Perisic, un Motta piuttosto contrariato s’è sfogato con Kenan Yildiz, ordinandogli di togliersi lo scaldacollo durante la fase di riscaldamento: “Non devi sentire freddo!”, ha tuonato Motta, come a dire “se ti scaldassi bene, non sentiresti freddo”.

Il botta e risposta tra Locatelli e Motta

Nelle interviste post gara, infine, Motta ha apertamente contraddetto Manuel Locatelli. “Abbiamo buttato la qualificazione”, aveva detto il centrocampista, strocanto qualche minuto dopo dal suo allenatore. “Non abbiamo buttato via nulla”, la replica pochi minuti dopo da parte di Motta.

Motta, la Juventus rischia un Sarri-bis?

I tre episodi di Eindhoven raccontano dunque di un Motta piuttosto nervoso, che rischia di inimicarsi i giocatori o comunque di creare un muro tra sé e la squadra. Una situazione in cui la Juventus si è già trovata quando ad allenare i bianconeri era Maurizio Sarri, tecnico che si inimicò la squadra con i suoi sfoghi negli spogliatoi: alla storia è passato il “come ho fatto a perdere lo scudetto a Napoli con pippe come voi?” rivolto al gruppo che due stagioni prima aveva battuto il suo Napoli nella corsa al titolo. Motta non pare essere ancora a quello stadio, ma gli episodi di Eindhoven rappresentano di sicuro un campanello d’allarme per la Juventus.