Pagelle di Roma-Como 2-1: Da Cunha illude. Saelemaekers e Dovbyk firmano la rimonta

I top e flop della sfida dell'Olimpico, valida per la 27a giornata di Serie A. Primo tempo di marca azzurra, poi i lombardi restano in dieci e Ranieri la vince con i cambi.

La Roma ingrana la quarta e vince ancora in campionato proseguendo la folle operazione rimonta con destinazione Europa. Nel primo tempo il Como domina con il possesso palla e si porta in vantaggio grazie al tempestivo inserimento di Da Cunha. Ranieri poi azzecca tutti i cambi e i subentranti Saelemaekers e Dovbyk gli regalano la rimonta. Pesa tra gli azzurri l’espulsione di Kempf.

Le scelte di Ranieri e Fabregas

Come andare dal dentista senza anestesia. Così Claudio Ranieri ha definito l’impegno con il Como in campionato. D’altra parte gli azzurri arrivano da due successi consecutivi contro avversarie come Fiorentina e Napoli. La Roma si affida alla difesa a tre e a un Soulé a tutta fascia. Davanti Dybala dal primo minuto accanto a Shomurodov. I lombardi proseguono nel 4-3-3 con tridente di rilievo formato da Strefezza, Nico Paz e Diao.

Tempi perfetti di Da Cunha: inserimento da 1-0

La prima frazione di gioco vede il Como ricercare maggiormente il palleggio, provando a sfruttare soprattutto la corsia di destra. La Roma, invece, si limita per lo più a ripartire e lo fa in particolar modo con i suoi elementi di maggior qualità come Soulé e Dybala. La Joya cade in area e chiede un rigore: troppo poco per Pairetto e per il Var. A dieci dalla fine sono gli ospiti a colpire con il micidiale inserimento di Da Cunha.

Saelemaekers-Dovbyk per la rimonta giallorossa

La gara potrebbe cambiare subito ad inizio ripresa: Smolcic interrompe una chiara occasione da gol fermando fallosamente El Shaarawy. Pairetto non se ne accorge e non fischia, il Var non può intervenire e gli azzurri ne traggono vantaggio tra i fischi dell’Olimpico. Fabregas, squalificato e in tribuna, non specula sul risultato ma fa entrare Cutrone per uno spregiudicato 4-4-2. L’impatto devastante sul match è di Saelemaekers che avvia e conclude l’azione dell’1-1.

Dybala procura il rosso a Kempf che inguaia la formazione lombarda. Chiaro a quel punto che il Como debba arretrare rispetto alla versione arrembante scelta dal tecnico spagnolo poco prima. Non basta perché Cristante imbecca Rensch sulla fascia: palla in mezzo a Dovbyk per la rimonta. Il finale è thriller col palo di Vojvoda e il successivo intervento di Svilar sulla conclusione a botta sicura di Cutrone. I tre punti vanno alla Roma.

Le pagelle della Roma

Svilar 6 Un’uscita a vuoto senza conseguenze poi null’altro da segnalare. Ci sarebbe la parata nel finale, sicuramente bella, con posizione di Cutrone in fuorigioco però.

Un’uscita a vuoto senza conseguenze poi null’altro da segnalare. Ci sarebbe la parata nel finale, sicuramente bella, con posizione di Cutrone in fuorigioco però. Celik 6,5 Il salvataggio su Diao lanciato a rete ne mette in risalto le doti atletiche. Confeziona l’assist per Saelemaekers. (Dal 74′ Rensch 6,5 Ranieri lo inserisce per sfruttare la superiorità numerica spingendo ancora di più e mai mossa fu più azzeccata).

Il salvataggio su Diao lanciato a rete ne mette in risalto le doti atletiche. Confeziona l’assist per Saelemaekers. (Dal 74′ Ranieri lo inserisce per sfruttare la superiorità numerica spingendo ancora di più e mai mossa fu più azzeccata). Mancini 5,5 Il Como attacca senza punti di riferimento, lui perde l’orientamento nell’occasione del gol di Da Cunha. Battibecca a lungo con Pairetto.

Il Como attacca senza punti di riferimento, lui perde l’orientamento nell’occasione del gol di Da Cunha. Battibecca a lungo con Pairetto. N’Dicka 6 Sicuro e affidabile: l’ivoriano non floppa neanche stavolta.

Sicuro e affidabile: l’ivoriano non floppa neanche stavolta. Soulé 6 Da esterno a tutta fascia è costretto al sacrificio. Lui si adegua ma inevitabilmente ne perde in imprevedibilità in fase offensiva. (Dal 60′ Saelemaekers 7 Entra e spacca: gol alla prima azione a conferma di un momento magico).

Da esterno a tutta fascia è costretto al sacrificio. Lui si adegua ma inevitabilmente ne perde in imprevedibilità in fase offensiva. (Dal 60′ Entra e spacca: gol alla prima azione a conferma di un momento magico). Koné 5,5 Corre anche molto ma non lo fa con l’ordine che servirebbe. (Dal 60′ Cristante 6,5 La partita si mette subito bene per i giallorossi al suo ingresso. Dal suo piede nasce la palla del 2-1).

Corre anche molto ma non lo fa con l’ordine che servirebbe. (Dal 60′ La partita si mette subito bene per i giallorossi al suo ingresso. Dal suo piede nasce la palla del 2-1). Paredes 6 Più lavoro oscuro che di regia.

Più lavoro oscuro che di regia. Angelino 6 Dalle sue parti attacca Strefezza ma ciò non impedisce allo spagnolo di far sentire il suo consueto apporto offensivo. L’efficacia non è però quella dei giorni migliori.

Dalle sue parti attacca Strefezza ma ciò non impedisce allo spagnolo di far sentire il suo consueto apporto offensivo. L’efficacia non è però quella dei giorni migliori. Dybala 6,5 Chiede un rigore, prova ad accendersi anche se solo ad intermittenza nel primo tempo. Ripresa sontuosa, col rosso procurato a Kempf e diverse giocate da…Dybala.

Chiede un rigore, prova ad accendersi anche se solo ad intermittenza nel primo tempo. Ripresa sontuosa, col rosso procurato a Kempf e diverse giocate da…Dybala. Pellegrini 5 Poco incisivo, come se non trovasse mai la posizione per far male. (Dal 46′ El Shaarawy 6,5 Parte largo, si accentra molto, dà subito la carica).

Poco incisivo, come se non trovasse mai la posizione per far male. (Dal 46′ Parte largo, si accentra molto, dà subito la carica). Shomurodov 5,5 Non efficace come in altre occasioni, anche se l’impegno non manca. (Dal 46′ Dovbyk 7 Non tocca molti palloni ma alla fine gliene basta uno).

Top e flop del Como