Bove, dall'agente veleno sulla Roma e retroscena sul ritorno in campo

Passato, presenze e futuro. Dalla paura alla possibilità di una nuova vita: Bove parla attraverso il suo agente che ricorda anche il doloroso addio ai colori giallorossi.

Ha tenuto l’Italia col fiato sospeso ma Edoardo Bove oggi sta bene e sta riprendendo in mano la sua vita. Partiamo da questa che è la notizia più importante. Dall’agente del calciatore sono arrivate parole di ringraziamento nei confronti della Fiorentina per l’appoggio e il sostegno ricevuto. Non altrettanto generose sono stati i commenti per la Roma per un addio mal digerito. Intanto il futuro è di speranza.

Le frizioni con la Roma e l’addio imposto

Fosse dipeso da Edoardo Bove non avrebbe mai lasciato la Roma. Ancora oggi tra i rimpianti del giovane centrocampista della Fiorentina c’è l’addio ai colori giallorossi della scorsa estate. A raccontarlo è stato l’agente del ragazzo Diego Tavano: “Quel 30 agosto è stato un giorno particolare, che non dimenticheremo mai né io né Edoardo perché eravamo stati messi con le spalle al muro per accettare il Nottingham Forest con la possibilità di prestito all’Olympiacos visto che il proprietario è lo stesso“.

Se saluto doveva essere, Bove ha preteso avvenisse alle sue condizioni: “Era un’opzione che non ci piaceva – ricorda Tavano -, entrambi volevamo la Fiorentina, anche perché da settimane ero in contatto col dg Pradè. Alla fine abbiamo spinto in quella direzione e si è creata qualche frizione: non riuscivamo a capire perché Edoardo dovesse essere venduto al Nottingham a una cifra così bassa. Piuttosto sapevamo che Firenze fosse il posto giusto per consacrarsi“.

Il ringraziamento alla Fiorentina

Ma più che il passato oggi conta il futuro. Il domani potrebbe riservare ancora il campo a Edoardo Bove. “Ora sta bene, sta facendo altri esami ma siamo ottimisti. Speriamo di rivederlo in campo quanto prima perché se lo merita. Ne approfitto per ringraziare Firenze e la Fiorentina che sono stati incredibili: la città si è stretta intorno a lui in un momento difficile, i tifosi lo hanno coccolato. Anche la società non gli ha fatto mancare nulla, si è sempre messa a disposizione. Firenze è una città meravigliosa con un grande popolo”.

Il futuro tra l’Italia e l’Inghilterra

Nel corso dell’intervista rilasciata a “Chiamarsi Bomber”, il procuratore del centrocampista viola ha poi ringraziato pure Luciano Spalletti per le parole di incoraggiamento nei confronti del ragazzo. Per ora improbabile un futuro in campo in Italia: “L’Italia si vuole adeguare agli altri paesi da questo punto di vista. Chiaramente poi va tutto approfondito e nelle sedi opportune, capiremo se ci sono i margini“. Più probabile l’Inghilterra: “Lui e la fidanzata Martina sono molto legati a Londra, una città bellissima. La Premier League potrebbe essere un’opportunità“.