Open Var, Napoli-Inter: rivelato audio sul mani in area di Dumfries

Nel recupero Bologna-Milan e nella sfida tra Napoli e Inter gli episodi più controversi: ancora i tocchi di mano sotto la lente, la sentenza dell'Aia

Tra gli episodi più controversi della 27a giornata di Serie A figura senza dubbio il tocco di braccio di Dumfries non ritenuto da rigore nel corso della sfida scudetto del Maradona tra Napoli e Inter. A Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn, è stata fatta chiarezza da parte dell’Aia.

Open Var, Napoli-Inter: l’audio sul mani di Dumfries

Il Napoli ha protestato non poco per il tocco di Dumfries sul tiro di Spinazzola. Polemiche che sono poi diventate feroci sui social, dove i tifosi azzurri hanno postato il frame incriminato in cui si vede il braccio largo dell’esterno olandese dell’Inter.

L’arbitro Doveri dialoga sulla sala Var, impegnata a ricercare l’inquadratura giusta “per capire se il braccio sta in sagoma”. Il controllo “sulla possibile mano di Dumfries” è piuttosto rapido: “Ce l’ha in figura, check completato”.

L’obiezione di Ferrara e perché non è rigore

La decisione di arbitro e Var è avallata dall’Aia attraverso la spiegazione l’ex arbitro e componente della Can, Mauro Tonolini, intervenuto a Open Var. “Il braccio è nella sagoma, non va a fare sé stesso più grande. Un episodio simile è avvenuto in Juventus-Empoli di Coppa Italia da parte di Koopmeiners: in quel caso era più frontale, ma il braccio era sempre nella sagoma”.

Ciro Ferrara prova a obiettare: “Il braccio destro di Dumfries era leggermente allargato, ma se avete la certezza…”. Tonolini stronca sul nascere ogni possibile polemica: “Non c’è nessun extra movimento a cercare il pallone. Questo episodio rientra proprio nella tipica casistica di non punibilità”.

Il gol di Castro che ha fatto infuriare il Milan

Nel recupero della 9a giornata tra Bologna e Milan ha fatto parecchio discutere il gol del pareggio di Castro su assist di Fabbian che tocca con la mano. Mariani chiede al Var di controllare “se c’è una mano”.

Questa la sentenza: “È solo un rimpallo, la mano non è punibile perché attaccata al corpo. Il fuorigioco non c’è”. Tonolini approva e fa luce sull’episodio: “La rete è regolare, per cui è stata corretta la lettura tanto di Mariani in campo quanto di Di Bello al Var. Il tocco sarebbe stata punibile solamente se effettuato dal calciatore che segna la rete”.