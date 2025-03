Napoli-Inter, moviola: cos’ha visto il Var sul mani in area di Dumfries?

La prova dell’arbitro Mariani al Maradona nel posticipo di A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto laziale non ha ammonito giocatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Napoli-Inter – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter ma come se l’è cavata ieri il fischietto laziale al Maradona?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Doveri con Napoli e Inter

E’ stato il quinto Napoli-Inter dal 2019 a oggi. L’ultimo precedente nel febbraio 2022 (1-1), la prima sfida risale al maggio 2019 (4-1 in favore dei padroni di casa). Con il Napoli ci sono 39 precedenti, tre quest’anno in Juventus-Napoli 0-0, Napoli-Atalanta 0-3 e Udinese-Napoli 1-3. Il bilancio è di 22 vittorie, 7 sconfitte e 10 pareggi. Trentadue i precedenti di Doveri con l’Inter che con lui ne aveva vinte 14, pareggiate 10 e perse 8: ultimo precedente Cagliari-Inter 0.3.

L’arbitro ha ammonito solo Inzaghi

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Peretti con Colombo IV uomo, Marini al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro non ha ammonito nessun giocatore, giallo solo per Inzaghi. Doveri, non a caso è un arbitro che oltre a fischiare poco ammonisce davvero pochissimo: basti pensare che in 11 gare di Serie A ha estratto soltanto 22 cartellini gialli (per una media di 2 ammonizioni a partita) e un solo rosso per doppia ammonizione. E non a caso Napoli e Inter sono le due squadre meno ammonite di tutta la Serie A: il Napoli ha infatti ricevuto contro soltanto 32 cartellini gialli, mentre i nerazzurri 35, ma entrambe hanno anche 0 espulsioni a carico.

Napoli-Inter i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ l’Inter protesta per l’intervento di Rrahmani su Thuram, ma l’arbitro ha concesso il vantaggio e non interviene. Al 16′ fallo di Bastoni su Politano, forse ci poteva essere un’ammonizione, proteste azzure. Al 32′ il Napoli protesta per un tocco di Dumfries di braccio in area che non viene sanzionato: il Maradona ribolle. Nella ripresa graziato Bisseck per un fallo su McTominay, subito dopo giallo per Inzaghi che era entrato in campo. Napoli-Inter finisce 1-1.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn, Luca Marelli, che parte dagli episodi del primo tempo: “All’11’ ha rischiato molto Reahmani, è intervenuto da tergo su Thuram con un gesto che poteva essere considerato imprudente. L’arbitro ha lasciato giocare per il vantaggio ma poteva intervenire in un secondo momento. Per quanto riguarda le protese di Politano il fallo è corretto ma è stata solo una spinta di Bastoni, non c’erano gli estremi per il giallo”.

Sul rigore reclamato dagli azzurri l’ex fischietto comasco spiega: ” “C’è stato un tocco di braccio sinistro di Dumfries in opposizione al tiro di Spinazzola ma il braccio, che era largo, era davanti al corpo e non avrebbe cambiato la direzione del pallone perchè sarebbe finita sul petto e in questo senso non ha aumentato il volume del corpo, così ha valutato il Var”. Nella ripresa Bisseck colpisce col gomito McTominay: “Manca un giallo in questo caso, è un fallo di imprudenza”.

Per Calvarese c’erano due rigori

Molto severo invece il giudizio di Calvarese che sul suo sito scrive: “Al 20′ McTominay travolge Dumfries, per l’arbitro niente rigore: Dumfries colpisce il pallone, McTominay arriva in ritardo e in maniera scomposta e colpisce l’avversario prima col gomito all’altezza del viso e poi con tutto il corpo, travolgendolo. In altre situazioni simili, come Butez-Gatti, abbiamo visto assegnare calcio di rigore, e anche in questo caso sarebbe stato corretto assegnarlo”.

L’altro caso dubbio della sfida tra Inzaghi e Conte al 32′: Dumfries di braccio su un tiro, ma Doveri non fischia. Calvarese spiega: “Da calcio di rigore anche il mani di Dumfries. Sul tiro di Spinazzola, l’olandese si oppone alla conclusione cercando di murarla, “staccando” il braccio sinistro a circa mezzo metro dal corpo; l’arto è alto, va verso il pallone (e non viceversa), intercettandolo”.