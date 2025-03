Pagelle Feyenoord-Inter 0-2: Thuram stoico, Lautaro da record, Zielinski sbaglia un rigore, quarti vicini

Top e flop della partita Feyenoord-Inter, valevole per l'andata degli ottavi di Champions League: i nerazzurri vincono grazie ai gol di Thuram e Lautaro, bene Barella.

Buona la prima. L’Inter vendica il Milan, batte 2-0 il Feyenoord al De Kuip nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e ipoteca la qualificazione ai quarti che andrà certificata nel secondo atto a San Siro. Sugli scudi Thuram e Lautaro: il francese segna e si procura un rigore, l’argentino raddoppio ed entra nella storia. Male Zielinski, che sbaglia il penalty del possibile 3-0.

Feyenoord-Inter: Martinez salva due volte

Se il Feyenoord è scombussolato dall’ennesimo cambio in panchina, in casa Inter Inzaghi è costretto a fare i conti con l’emergenza esterni. Inter al De Kuip con Bastoni sulla sinistra al posto di Dimarco e Acerbi braccetto sinistro nella difesa a tre con De Vrij e Pavard; in mezzo al campo Asllani e Zielinski per l’acciaccato Calhanoglu e Mkhitaryan.

La prima occasione è dei padroni di casa con Osman, che impegna subito l’attento Martinez. Poi i nerazzurri sprecano un contropiede dopo un liscio piuttosto clamoroso del sogno di mercato della Juventus Hancko, prima di un nuovo intervento del vice Sommer. Gli olandesi insistono, sfondando soprattutto sulle corsie laterali dove l’Inter soffre: dopo 20′ sono già cinque i corner per la squadra di Van Persie.

La zampata di Thuram: nerazzurri avanti

Al 38′ fiammata Inter: Asllani per Dumfries, che premia Barella, cross in mezzo e gran gesto tecnico di Thuram. Tikus si libera della marcatura di Beelen e con un colpo alla Ibra insacca alle spalle di Wellenreuther.

Il Feyenoord accusa il colpo: erroraccio di Mitchell e tiro nell’angolino di Lautaro su cui è attento l’estremo difensore olandese.

Record Lautaro, Zielinski spreca un rigore

A inizio ripresa sale in cattedra anche Lautaro, bravissimo a raccogliere un pallone vagante in area e a depositarlo in rete con un gran destro. Con questo sigillo il Toro sale a quota 18 gol in Champions, stacca Sandro Mazzola (17) e diventa il miglior marcatore della storia dell’Inter nella coppa dalla grandi orecchie.

Prima di abbandonare il rettangolo verde Thuram si procura anche un rigore assegnato dal Var per fallo di Mitchell. Sul dischetto si presenta Zielinski, ma Wellenreuther indovina l’angolo e para.

Le pagelle dell’Inter

Josep Martinez 6,5: Due ottimi interventi su Osman, ma anche un brivido quando sbaglia un rinvio colpendo Carranza.

Due ottimi interventi su Osman, ma anche un brivido quando sbaglia un rinvio colpendo Carranza. Pavard 5,5: Il francese soffre la vivacità di Osman.

De Vrij 7: Carranza non sarà Gimenez, ma è pur sempre un centravanti spigoloso. E l'ex Lazio se la cava d'esperienza, rendendosi protagonista anche di una super chiusura su Ueda. Applaudito dal suo ex pubblico al momento della sostituzione: senza dubbio una bella scena (dal 73′ Bisseck : 6).

Carranza non sarà Gimenez, ma è pur sempre un centravanti spigoloso. E l’ex Lazio se la cava d’esperienza, rendendosi protagonista anche di una super chiusura su Ueda. Applaudito dal suo ex pubblico al momento della sostituzione: senza dubbio una bella scena (dal 73′ : 6). Acerbi 6: Dirottato sul centrosinistra, il 37enne scambia spesso la posizione con Bastoni e non disdegna sortite offensive.

Dumfries 6,5: L'olandese non parte benissimo. Poi, però, prende il sopravvento sulla fascia destra e si rivela un incubo per il povero Bueno.

L’olandese non parte benissimo. Poi, però, prende il sopravvento sulla fascia destra e si rivela un incubo per il povero Bueno. Barella 7: Dominatore del centrocampo e autore del delizioso invito sfruttato nel migliore dei modi da Thuram (dal 72′ Frattesi : 6).

Asllani 6,5: Schierato al posto dell'acciaccato Calhanoglu, l'albanese avvia l'azione del vantaggio aprendo per Dumfries (dall'81' Calhanoglu : sv).

Schierato al posto dell’acciaccato Calhanoglu, l’albanese avvia l’azione del vantaggio aprendo per Dumfries (dall’81’ : sv). Zielinski 5: Il polacco è piuttosto impreciso, anche dagli undici metri: troppo prevedibile (e lento) il suo rigore.

Bastoni 6,5: Gli tocca sostituire Dimarco e non lo fa rimpiangere, dimostrando spirito di sacrificio, attaccamento alla maglia e qualità, come quando salta lo spaesato Mitchell dando il via al 2-0 nerazzurro.

Gli tocca sostituire Dimarco e non lo fa rimpiangere, dimostrando spirito di sacrificio, attaccamento alla maglia e qualità, come quando salta lo spaesato Mitchell dando il via al 2-0 nerazzurro. Lautaro 7: Primo tempo senza chissà quali acuti. A inizio ripresa il riscatto: il Toro va subito a bersaglio, avvicina l’Inter ai quarti e stabilisce un nuovo record (dall’81’ Arnautovic : sv).

Thuram 7,5: Stringe i denti pur di esserci. Ed è proprio lui che sblocca il match con una zampata al volo da vero killer dell'area di rigore. Non solo: si procura anche un penalty pochi istanti prima di uscire dal campo esausto (dal 62′ Taremi: sv).

