Inter, Dimarco salterà il Feyenoord: tifosi disperati, dubbi sulla rivoluzione obbligata di Inzaghi

Il mancino si ferma per un risentimento ai flessori, il solo Dumfries a disposizione tra gli esterni: il tecnico potrebbe virare sulla difesa a quattro, ma i tifosi non ci credono

Si ferma anche Federico Dimarco e così l’Inter si ritrova con l’avere a disposizione il solo Denzel Dumfries come esterno di fascia per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, in programma mercoledì. Simone Inzaghi sarà costretto probabilmente a rinunciare al suo amato 3-5-2: un’ipotesi che non lascia tranquilli i tifosi.

Inter, Dimarco infortunato: salta il Feyenoord

L’Inter perde anche Federico Dimarco: l’esterno mancino è stato croce e delizia per i tifosi nerazzurri che al Diego Armando Maradona gli hanno prima visto indovinare una punizione celestiale e poi, nel secondo tempo, uscire per infortunio. Gli esami effettuati dallo staff medico dell’Inter hanno oggi evidenziato un “un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”, come si legge nella nota diffusa dal club.

In soldoni, Dimarco potrebbe star fermo anche un mese e di sicuro salterà il match di mercoledì a Rotterdam contro il Feyenoord, valido per gli ottavi di finale di Champions League.

Inter, l’ipotesi del 3-5-2 con il solo Dumfries

Il problema per l’Inter è che l’assenza di Dimarco si somma a quelle di Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: di fatto, Simone Inzaghi ha un solo esterno di fascia a disposizione per il suo 3-5-2, ovvero Denzel Dumfries. Quale la soluzione? La prima potrebbe vedere Dumfries dirottato a sinistra – come s’è visto per uno spezzone di gara a Napoli – e Pavard (o Frattesi) avanzato da braccetto difensivo a laterale a tutta fascia sulla destra, ruolo che ha coperto talvolta anche nella Francia: dirottare Dumfries, però, potrebbe significare anche disinnescare l’abilità dell’olandese negli inserimenti in area di rigore.

L’alternativa a questa soluzione tattica è una sola: il cambio di modulo e l’adozione della difesa a quattro, con Pavard e Bastoni terzini, Dumfries e uno tra Zielinski e Mkhitaryan come esterni sinistri di centrocampo.

L’ultima volta di Inzaghi con la difesa a quattro

La difesa a 4, però, è una soluzione quasi del tutto aliena alla storia da allenatore di Simone Inzaghi: il tecnico dell’Inter ha costruito la sua carriera alla Lazio e ha poi vinto in nerazzurro proponendo sempre lo stesso modulo, il 3-5-2, e riservando i sistemi di gioco con la difesa a quattro a rari momenti in partite in cui era chiamato a recuperare il risultato.

Agli inizi della sua storia da tecnico della Lazio, però, Inzaghi aveva sperimentato anche la difesa a 4: l’ultima volta che una sua squadra l’ha utilizzata dal 1’ in una gara ufficiale è stato il 15 aprile 2017, quando schierò i biancocelesti col 4-3-2-1 in un 2-2 contro il Genoa a Marassi. Quasi 8 anni sono passati da allora, nel frattempo il 3-5-2 è diventato il modulo preferito di Inzaghi, ma la sua fedeltà gli è costato anche diverse critiche: nei (rari) momenti negativi della sua Inter, i tifosi gli hanno spesso rinfacciato di non saper cambiare veste tattica ai nerazzurri. Un’accusa che, con il k.o. di Dimarco, è immediatamente tornata a spuntare sui social.

Inter, i dubbi dei tifosi su Inzaghi

Tanti tifosi, infatti, ritengono che Inzaghi insisterà col 3-5-2 nonostante non abbia esterni a disposizione. “Inzaghi s’inventerà un bel 3-5-2 e tanti saluti, non cambierà mai”, scrive Pom su X. “Giocheranno Dumfries e Pavard e continuerà col 3-5-2, impossibile cambi modulo”, aggiunge Socrats. “Spoiler: Inzaghi userà lo stesso modulo di sempre e metterà i difensori a fare i quinti”, scrive Alessandro. “Quanto mi gaserebbe un 4-4-2 come quel primo Atletico Madrid del Cholo con 4 centrocampisti a fare densità, corsa e palleggio. Ma alla fine giocheremo a tre”, il parere di Alpelandro.

“Assurdo non si possa provare un 4-3-3. Hai Thuram che nasce esterno e lo fa pure in Nazionale. Coraggio Inzaghi!”, scrive InterTennis. Pietro, invece, vota per confermare la difesa a tre: “Secondo me il 442 non è nelle corde di questi ragazzi. Forse, meglio mettere un giocatore fuori ruolo che cambiare modulo in queste tipo di partite…”. E c’è anche chi, come Aerdna, chiede a Inzaghi di lanciare qualcuno dalla Primavera: “Assurdo che neanche in queste partite buttiamo dentro un giovane. Buttali nella mischia, come va va!”.