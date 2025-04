Pagelle di Roma-Verona 1-0: Soulé inventa, Shomurodov segna. I giallorossi credono ancora alla Champions

I top e flop della partita dell'Olimpico, valevole per la 33a giornata di Serie A. Bastano 4 minuti ai giallorossi per portare a casa l'operazione 3 punti.

La Roma continua la sua marcia con il 16esimo risultato utile consecutivo. I giallorossi battono di misura il Verona di Paolo Zanetti capitalizzando al massimo la rete di Shomurodov dopo appena 4 minuti di gioco. Determinante, però, è stato Soulé con la sua giocata che ha consentito all’uzbeko di andare al bersaglio. Tornano a casa senza punti i gialloblù ma con una classifica che resta positiva e con una prestazione comunque incoraggiante.

Le scelte di Ranieri e Zanetti

Non si gioca solo per la gloria. Roma-Verona conta, per l’Europa e per la salvezza. Ranieri manda in panchina il miglior giocatore del mese per la Lega Serie A, ovvero Dovbyk. Fuori anche Paredes e Pellegrini. Spazio, invece, per Shomurodov, Cristante e Baldanzi.

Tra i gialloblù, invece, Sarr è recuperato e riprende il proprio posto in attacco. Nel tridente ci sono pure Bernede e Mosquera in una squadra che – quanto meno nell’atteggiamento tattico – si mostra spregiudicata, forte anche del +8 sul terzultimo posto.

Shomurodov colpisce subito

La Roma passa dopo appena 4 minuti. Lancio di Cristante per il meraviglioso stop di Soulé che con uno scavino sul portiere regala l’assist per l’1-0 di Shomurodov, più lesto dei centrali scaligeri. Il Verona prova comunque a fare la sua partita, tentando di sfondare soprattutto sulla destra che è la zona coperta da Tchatchoua. Nulla che possa impensierire Svilar, tutto sommato inoperoso nei primi 45 minuti.

La Roma gestisce, il Verona non punge

Nella ripresa il Verona prende il controllo del gioco facendo un buon possesso palla. La Roma, però, non concede spazi e prova a ripartire quando la situazione lo consente. Ranieri sorprende tutti mettendo dentro Dovbyk ma affiancandolo a Shomurodov. Alla fine della giostra i giallorossi rischiano poco, portando così a casa il 16esimo risultato utile consecutivo. Continua la rincorsa europea. Per gli scaligeri la salvezza è ancora da conquistare.

Top e flop della Roma

Svilar 6 Nessun intervento degno di nota.

Nessun intervento degno di nota. Celik 6 Beneficia dell’aiuto di Saelemaekers col quale forma una catena no risk.

Beneficia dell’aiuto di Saelemaekers col quale forma una catena no risk. Mancini 6 Centrale nella difesa a tre è un ruolo inusuale per il 29enne toscano. Lo interpreta tutto sommato bene, senza fronzoli.

Centrale nella difesa a tre è un ruolo inusuale per il 29enne toscano. Lo interpreta tutto sommato bene, senza fronzoli. N’Dicka 6 Una palla persa, per sua fortuna innocua. Poi è solido, non una novità.

Una palla persa, per sua fortuna innocua. Poi è solido, non una novità. Saelemaekers 6,5 Propositivo e attento in fase difensiva. Una prestazione completa. (Dal 70′ Dovbyk 6 Entra per fare da riferimento offensivo, affiancando Shomurodov).

Propositivo e attento in fase difensiva. Una prestazione completa. (Dal 70′ Entra per fare da riferimento offensivo, affiancando Shomurodov). Koné 6 Un po’ meglio rispetto alle precedenti esibizioni. Non ruba l’occhio ma gioca una gara di sostanza.

Un po’ meglio rispetto alle precedenti esibizioni. Non ruba l’occhio ma gioca una gara di sostanza. Cristante 6,5 Passa per essere un mediano più di quantità che di qualità. Ma il lancio su Soulé è geniale.

Passa per essere un mediano più di quantità che di qualità. Ma il lancio su Soulé è geniale. Angelino 5,5 Il Verona attacca molto dalle sue parti e soffre. Con un po’ di affanno lo spagnolo se ne esce ma è sottotono.

Il Verona attacca molto dalle sue parti e soffre. Con un po’ di affanno lo spagnolo se ne esce ma è sottotono. Soulé 7 Il calcio. Bello da vedere ma anche efficace. I suoi guizzi sono uno dei motivi per cui vedere una partita come quella di stasera all’Olimpico. (Dall’82’ Rensch ng )

Il calcio. Bello da vedere ma anche efficace. I suoi guizzi sono uno dei motivi per cui vedere una partita come quella di stasera all’Olimpico. (Dall’82’ ) Baldanzi 6 Meno frizzante rispetto all’argentino. Prova a far breccia tra le linee senza trovare lo spazio per incidere. (Dal 63′ Pisilli 6 Una ventina di minuti per accumulare altra esperienza in una stagione tutto sommata positiva per il giovane romano).

Meno frizzante rispetto all’argentino. Prova a far breccia tra le linee senza trovare lo spazio per incidere. (Dal 63′ Una ventina di minuti per accumulare altra esperienza in una stagione tutto sommata positiva per il giovane romano). Shomurodov 6,5 Più lesto della coppia Coppola-Ghilardi nell’infilare il suo quarto gol stagionale. (Dall’82’ El Shaarawy ng)

Top e flop del Verona

Tchatchoua 6+ L’uomo più pericoloso dei veneti. Una freccia sulla corsia di competenza, finché ne ha avuto almeno.

L’uomo più pericoloso dei veneti. Una freccia sulla corsia di competenza, finché ne ha avuto almeno. Duda 6+ Il Verona gioca e a metà campo sfrutta soprattutto le idee e la verve del suo giocatore più rappresentativo.

Il Verona gioca e a metà campo sfrutta soprattutto le idee e la verve del suo giocatore più rappresentativo. Valentini 5,5 La bravura di Soulé ne solleva una parte di responsabilità nell’azione del gol però l’italo-argentino si fa saltare e per un difensore non è un peccato veniale.

La bravura di Soulé ne solleva una parte di responsabilità nell’azione del gol però l’italo-argentino si fa saltare e per un difensore non è un peccato veniale. Ghilardi-Coppola 5,5 Molli nell’azione del gol, si fanno bruciare da Shomurodov.

