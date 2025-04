Bologna-Empoli, moviola: abbaglio del Var e arbitro permissivo: la rabbia dei tifosi

La prova di Marcenaro al Dall’Ara nel ritorno delle semifinali di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto genovese ne ha ammoniti quattro

Matteo Marcenaro, la scelta di Rocchi per Bologna-Empoli, è al suo quarto anno come arbitro di Serie A e da pochi giorni è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. In Juve-Como alla prima di campionato aveva convinto ed anche in Venezia-Torino aveva fatto bene per poi inciampare in Fiorentina-Lazio e non convincere del tutto in Inter-Torino ma come se l’è cavata al Dall’Ara?

I precedenti di Marcenaro con Bologna ed Empoli

Due precedenti con due pari per il Bologna mentre l’Empoli non aveva mai vinto col fischietto ligure (tre pari e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Ghersini IV uomo, Di Paolo al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito De Sciglio, Marianucci, Orsolini, Sambia.

Bologna-Empoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ primo giallo della partita, è per De Sciglio, che fa fallo tattico su Cambiaghi. Subito dopo ammonito anche Marianucci per un intervento duro da dietro in ritardo su Fabbian. Al 45+1′ ammonito anche Orsolini per un’evidente trattenuto su Cacace. Al 58′ brutta entrata di Sambia su Lykogiannis, a due piedi sull’esterno greco. Proteste del Bologna che chiede il rosso. Check del VAR per valutare una possibile espulsione, ma viene confermata la decisione dell’arbitro.

Decisione dubbia, l’intervento era molto pericoloso. Al 74′ ennesimo fallo dell’Empoli, Colombo entra duro su Pobega. Rumoreggia la curva rossoblù: tanti falli dei toscani e solo un cartellino nella ripresa, quello di Sambia che poteva anche essere rosso. Dopo 2′ di recupero Bologna-Empoli finisce 2-1.