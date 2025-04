Bologna-Inter, Marelli e Calvarese fanno chiarezza sulla rimessa contestata da cui è nato il gol

Inzaghi ha protestato molto perché il fallo laterale prima della rete di Orsolini è stato battuto 14 metri più avanti ma c'è anche un'altra versione

Non ha fatto neanche a tempo a fischiare la fine di Bologna-Inter l’arbitro Colombo che si è ritrovato attorniato da mezza squadra dell’Inter capeggiata da Inzaghi. Proteste vibranti e polemiche per un episodio legato al gol partita di Orsolini e su cui si è lamentato molto a fine gara il tecnico nerazzurro. Vediamo cosa è successo.

L’episodio che ha scatenato la polemica

Succede tutto nel finale con la rimessa laterale da cui è scaturita l’azione che, su una successiva rimessa, ha portato al gol di Orsolini. Inzaghi ha protestato davanti alle telecamere per la posizione irregolare (15 metri più avanti rispetto a dove era effettivamente uscita la palla) di cui hanno beneficiato i felsinei al momento della prima battuta.

In campo dalle immagini si nota come lo stesso Inzaghi e i calciatori dell’Inter non hanno protestato sul primo fallo laterale, quello incriminato. Poi la palla esce per una seconda volta e da quella rimessa in gioco nasce il gol dell’1-0 per il Bologna. Solo in un secondo momento i nerazzurri hanno alzato la voce.

Cosa dice il regolamento

L’errore è stato commesso da Colombo e dal IV uomo che, da regolamento, avrebbero dovuto invertire la rimessa da fallo laterale. Lo si legge nel regolamento al punto 3 delle note in calce alla norma numero 15: “Se un calciatore effettua la rimessa in modo irregolare o da una posizione diversa rispetto a quella prescritta, come si comporterà l’arbitro? Assegnerà la rimessa all’altra squadra”.

La spiegazione di Marelli

A fare chiarezza sull’episodio è il talent di Dazn, Luca Marelli, che spiega: “Il pallone esce di fronte alla panchina dell’Inter, la rimessa stessa verrà battuta più avanti, con una distanza di 13-14 metri rispetto al punto di uscita. Il guadagno dei metri è eccessivo, mentre sulla seconda è tutto regolare. Il Var non è intervenuto perchè su queste situazioni non può”.

La versione di Calvarese

Fornisce un’altra versione delle proteste l’ec arbitro Calvarese che, in un video pubblicato sul suo sito, dice: “Perchè sono andati tutti a protestare da Barella a Inzaghi a fine partita dall’arbitro Colombo? Verosimilmente per un fallo laterale battuto parecchi metri più avanti ma penso che si lamentassero anche per un fallo fischiato a Lautaro da parte del portiere che non c’era. Chiariamo: Lautaro ha colpito il palo, l’arbitro ha ritardato il fischio per non compromettere la tecnologia, avesse segnato il Var sarebbe potuto intervenire”.