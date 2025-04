Lecce, il ricordo da brividi per Graziano Fiorita: polemica sulla data del match con l’Atalanta, l’attacco dell’ex Chevanton

Una terribile tragedia quella che ha colpito il Lecce, la scomparsa del 47enne fisioterapista viene ora ricordata dalla società salentina. E non mancano le polemiche sulla decisione di giocare già domenica

Una tragedia terribile quella che ha colpito il Lecce e che lo ha fatto nel modo peggiore. La società salentina, il suo staff e i suoi giocatori piangono la scomparsa di Graziano Fiorita, 47enne fisioterapista da tempo al seguito della squadra e amato da tutti. Una tragedia che ha comportato anche il rinvio del match con l’Atalanta e ora in programma domenica.

“Ciao Graziano”: il Lecce ricorda il fisioterapista

Una lungo post per ricordare Graziano Fiorita, membro dello staff del Lecce e parte della famiglia giallorossa. Il video che la società ha voluto dedicare al fisioterapista scomparso ieri all’età di 47 anni è da brividi con il post che diventa subito virale. Nel video si vede Fiorita a lavoro tra campi e spogliatoio, l’esultanza di Krstovic dopo un gol all’Olimpico con abbraccio a Graziano. E alla fine la scritta “Ciao Graziano”. Un ricordo sentito da parte del Lecce con messaggi di solidarietà e vicinanza che sono arrivati da tanti tifosi anche delle altre squadre.

La tragedia a Brescia

Il Lecce si stava preparando alla sfida contro l’Atalanta ma nella mattinata di ieri è stato colpito da una terribile tragedia. Al risveglio nell’albergo di Coccaglio, dove la squadra era arrivata nella giornata di venerdì, Graziano Fiorita è stato trovato senza vita nella sua camera. Sono stati i calciatori del Lecce a far presente la sua assenza, lui che era sempre accanto a loro, e quando non l’hanno visto e dopo tentativi di chiamate, c’è stata l’irruzione nella sua camera dove è stato scoperto il suo corpo senza vita.

Atalanta-Lecce: le polemiche sul rinvio

La gara tra Atalanta e Lecce si sarebbe dovuta giocare questa sera, doveva essere il match che dava il via a una giornata di serie A inusuale visto che domani (sabato) non si giocherà per rispetto dei funerali del papa. Subito dopo la morte di Fiorita, il Lecce ha ottenuto (anche con pieno appoggio dell’Atalanta) il rinvio della partita che sarà in programma nella giornata di domenica. Ma questa soluzione scelta dalla Lega ha fatto storcere il naso a tanti. Oggi la formazione salentina ha deciso di non allenarsi visto che la scomparsa di Fiorita è stato uno choc per tutti.

Lo sfogo di Chevanton

A lanciarsi all’attacco della decisione della Lega c’è stato anche un grande ex come Ernesto Chevanton che sui social si è sfogato: “Ritengo vergognoso che la partita si debba giocare domenica. Capisco le motivazioni ma porca miseria un po’ di umanità verso la società ma soprattutto verso i suoi compagni di squadra e la sua famiglia. Come si fa a giocare con il dolore per la perdita di un compagno”.

La decisione di rinviare solo di due giorni il match ha fatto storcere il naso a tanti. Sui social sono intervenuti anche esponenti politici come il consigliere regionale Paolo Pagliaro: “Una scelta insensata, illogica e vergognosa che deve essere rivista. Non si tratta solo di opportunità sportiva o di logistica. Si tratta di rispetto per una persona di 47 anni che ha lasciato una moglie e 4 figli”. Anche il giornalista Pedullà va all’attacco: “A Lecce hanno perso un fratello appena ieri, i signori hanno falsato campionati interi e qui non possono giocare tre giorni dopo. Dategli 3-4 giorni in più e chiedetegli almeno scusa”.