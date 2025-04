Serie A, gli arbitri della 34a giornata, tutte le designazioni: Fabbri per Inter-Roma, perché Rocchi ha scelto un outsider

Resi noti gli arbitri della trentaquattresima giornata di A stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 25 aprile a lunedì 28 aprile

Resi noti gli arbitri della 34esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni con 1 gara al venerdì, 6 gare di domenica e 3 di lunedì dopo lo stop alle partite di sabato per i funerali del Papa. Si parte venerdì alle 20.45 con Atalanta-Lecce, che sarà diretta da La Penna, domenica alle 12.30 c’è Como-Genoa, arbitra Arena, allo stesso orario c’è Venezia-Milan, arbitra Manganiello, alle 15 c’è Inter-Roma affidata a Fabbri, allo stesso orario c’è Fiorentina-Empoli, dirige Rapuano, alle 18 c’è Juventus-Monza, dirige Perenzoni, alle 20.45 Napoli-Torino, fischia Mariani. Lunedì alle 18.30 Udinese-Bologna, dirige Maresca e alle 20.45 c’è Verona-Cagliari, arbitra Abisso e Lazio-Parma, arbitra Sacchi.

C’era grande attesa per l’arbitro di Inter-Roma, gara caratterizzata da polemiche già dai giorni scorsi per il balletto sulla data del rinvio: per Calvarese i candidati erano quattro ma ognuno con qualche riserva. Dopo che Maresca e Guida avevano rivelato di essersi rifiutati di arbitrare le gare del Napoli nessuno dei due è mai stato designato per una gara dell’Inter, diretta rivale degli azzurri per la conquista dello scudetto, ed anche stavolta è andata così. Una questione analoga riguarda due arbitri originari del Lazio come Doveri e Mariani: poiché nessuno dei due è mai stato designato in stagione per gare di Roma e Lazio, il – forte – sospetto è che entrambi, come hanno fatto Guida e Maresca col Napoli, abbiano indicato a inizio stagione che non intendono dirigere giallorossi e biancocelesti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nessuno dei due, quindi, è stato scelto per Inter-Roma. Rimanevano Davide Massa, che aveva diretto l’andata allo stadio Olimpico, perdendosi un DOGSO (quindi un cartellino rosso) per Cristante per un fallo su Thuram, Michael Fabbri, che aveva arbitrato l’ultimo derby di Milano, l’andata della semifinale di Coppa Italia, Sozza – con qualche scoria dovuta alla Supercoppa – Chiffi, su cui “pesavano” però le polemiche per il contatto Pavlovic-Thuram nel derby di campionato. L’ha spuntata l’outsider Fabbri.

Arbitri e assistenti delle partite della 34a giornata

Atalanta-Lecce

(venerdì 25 aprile, ore 20.45)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti : M.Rossi e Cecconi

: M.Rossi e Cecconi IV Ufficiale: Perri

VAR: Chiffi

AVAR: Di Paolo

Como-Genoa

(domenica 27 aprile, ore 12.30)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : Carbone e Peretti

: Carbone e Peretti IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Pezzuto

AVAR: Massa

Venezia-Milan

(domenica 27 aprile, ore 12.30 )

Arbitro : Manganiello di Pinerolo

: Manganiello di Pinerolo Assistenti : Berti e Bahri

: Berti e Bahri IV Ufficiale: Galipò

VAR: Paterna

AVAR: Sozza

Inter-Roma

(domenica 27 aprile, ore 15)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Costanzo e Passeri

: Costanzo e Passeri IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Di Bello

AVAR: Piccinini

Fiorentina-Empoli

(domenica 27 aprile, ore 15)

Arbitro : Rapuano di Rimini

: Rapuano di Rimini Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Marini

AVAR: Guida

Juventus-Monza

(domenica 27 aprile, ore 18)

Arbitro : Perenzoni di Rovereto

: Perenzoni di Rovereto Assistenti : C.Rossi e Ricci

: C.Rossi e Ricci IV Ufficiale: Cosso

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

Napoli-Torino

(domenica 27 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Imperiale e Preti

: Imperiale e Preti IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Meraviglia

AVAR: Doveri

Udinese-Bologna

(lunedì 28 aprile, ore 18.30)

Arbitro: Maresca di Napoli

Maresca di Napoli Assistenti : Mokhtar e Fontemurato

: Mokhtar e Fontemurato IV Ufficiale: Santoro

VAR: Mazzoleni

AVAR: Massa

Lazio-Parma

(lunedì 28, ore 20.45)

Arbitro : Sacchi di Macerata

: Assistenti : Bindoni e Tegoni

: Bindoni e Tegoni IV Ufficiale: Monaldi

VAR: Ghersini

AVAR: Meraviglia

Verona-Cagliari

(lunedì 28 aprile, ore 20.45)