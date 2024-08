Chi è l’arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Promozione in massima serie per il 32enne campano, protagonista di un'eccellente stagione culminata col play-off tra Vicenza e Carrarese

Anno nuovo, arbitri nuovi. Anche in questa stagione c’è qualche promozione da festeggiare con Serie A e Serie B pronte ad accogliere Alberto Ruben Arena direttamente dalla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, per il fischietto campano è dunque arrivato il momento di cimentarsi in un mondo che gli concede senza dubbio maggiore visibilità. Onori ma anche oneri, un traguardo meritato dopo i tanti complimenti ricevuti dagli addetti ai lavori per il percorso condotto.

La carriera dell’arbitro Alberto Ruben Arena

La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. Se sommiamo quest’ultimo campionato con quelli di Serie D e Primavera diventano 179 complessivamente le presenze di questo giovane ma già esperto direttore di gara. Che è passato comunque attraverso la gavetta prima di ricevere la benedizione dell’alto e la possibilità di cimentarsi tra le categorie più alte della nazione.

D’altra parte per tutta la stagione Arena era stato considerato dai vertici arbitrali per le occasioni più importanti. Spesso e volentieri, infatti, per le partite più delicate veniva selezionato l’arbitro campano. Date queste scelte era facilmente intuibile come al termine della scorsa stagione sarebbe arrivata la promozione. Adesso non resta che confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, magari sfruttando anche l’assistenza della tecnologia solo parzialmente sfiorata fino ad oggi.

Arbitro Arena le statistiche del 2023/24

Tocca ad Empoli-Catanzaro bagnare il suo esordio nella Can A. Ma prima di scoprire cosa riserverà il suo futuro, è bene fare un passo indietro per riepilogare cosa è accaduto nell’annata 2023/2024. Arena ha arbitrato 25 partite nell’anno solare, comminando ben 111 ammonizioni ma espellendo solamente in tre circostanze. Soltanto due, infine, i calci di rigore concessi. Come già evidenziato in precedenza, il punto più alto sono stati i play-off ma il fischietto campano è stato molto presente nei 3 campionati di C in particolar modo nel Girone C con tante partite calde dirette.

La festa di Torre del Greco

Superfluo rimarcare come a Torre del Greco, comune nel napoletano con poco meno di 80mila abitanti, sia stata grande festa per un figlio di questa terra che ha raggiunto la vetta più alta nella sua categoria. 32 anni, laureato in scienze motorie, Arena è un figlio d’arte considerato come anche il padre abbia esercitato questa professione tra il 1991 e il 1995. L’arbitro, anche personal trainer, si è messo in luce anche per il suo stile con dialoghi sempre garbati con i protagonisti in campo. In più considerato anche un fischietto atleticamente e professionalmente molto preparato.