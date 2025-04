Funerali Papa Francesco, come cambia il programma della 34ma giornata di Serie A: Inter-Roma e gli altri rinvii

Il lutto nazionale indetto dal Consiglio dei ministri ha stravolto il calendario della 34esima giornata di Serie A: la disputa su Inter-Roma e l'attacco della Lazio.

Il calendario di Serie A della 34esima giornata è stato stravolto dopo la morte di Papa Francesco e i cinque giorni di lutto nazionale indetti dal Consiglio dei ministri, tenutosi ieri a Palazzo Chigi. Le giornate di cordoglio sono partite martedì 22 e dureranno fino a sabato 26, quando ci sarà il funerale del Pontefice. Il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci aveva annunciato: “I cinque giorni di lutto nazionale iniziano oggi e durano fino al giorno del funerale di Papa Francesco. La Serie A? Le partite di sabato del campionato di calcio sono sospese”. E così è stato, nonostante voci di deroghe speciali, soprattutto per il big match di San Siro tra Inter e Roma.

Funerali Papa Francesco, slittano Inter-Roma e Lazio-Parma

La sfida tra le due inizialmente era in programma per sabato alle 18. Ma visto il lutto nazionale, la partita è stata spostata dalla Lega Serie A e si giocherà domenica alle 15. Decisione che ha creato più di qualche malcontento tra i tifosi e che arriva dopo una lunga disputa tra le società direttamente coinvolte e non.

Cambiamenti del calendario che riguardano anche la Lazio, tra le più colpite dagli slittamenti per la morte di Papa Francesco. La società con un duro comunicato ha accusato la Lega di un “atteggiamento poco professionale”. I biancocelesti dovranno recuperare prima la gara contro il Genoa, rinviata a oggi alle 18, e poi per quella casalinga contro il Parma. Quest’ultima si sarebbe dovuta giocare sabato 26 alle 20:45, ma è stata spostata allo stesso orario ma di lunedì 28 aprile.

Serie A, il programma completo della 34esima giornata

Come la Lazio, anche il Genoa si è visto rinviare due sfide. La sfida dei rossoblù contro il Como non si giocherà più sabato 26 alle 15, ma domenica 27 aprile alle 12:30. Rimangono invariate date e orari delle altre sfide della 34esima giornata. Questo il quadro completo degli incontri.

Venerdì 25 aprile ore 20:45: Atalanta-Lecce

Domenica 27 aprile ore 12:30: Como-Genoa

Domenica 27 aprile ore 12:30: Venezia-Milan

Domenica 27 aprile ore 15:00: Inter-Roma

Domenica 27 aprile ore 15:00: Fiorentina-Empoli

Domenica 27 aprile ore 18:00: Juventus – Monza

– Domenica 27 aprile ore 20:45 Napoli-Torino

Lunedì 28 aprile ore 18:30: Udinese-Bologna

Lunedì 28 aprile ore 20:45: Verona-Cagliari

Lunedì 28 aprile ore 20:45: Lazio-Parma

La Juve a Parma, Palladino sfida il Cagliari: oggi chiude la 33esima giornata

La morte del Papa aveva già colpito il regolare svolgimento della 33esima giornata. Infatti, le partite di lunedì 21 sono state tutte rimandate a oggi, mercoledì 23 aprile. Le squadre scenderanno in campo tutte allo stesso orario, le 18:30. Oltre alla già citata Genoa-Lazio, si giocheranno due scontri chiave per la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. La Juve di Tudor sarà in trasferta al Tardini contro il Parma, mentre la Fiorentina, più staccata in classifica ma ancora in corsa, giocherà contro il Cagliari. Chiude il quadro la sfida all’Olimpico tra Torino e Udinese.