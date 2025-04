Lecce, tragedia al risveglio: trovato morto il fisioterapista Fiorita. Rinviata la gara con l’Atalanta

Il membro dello staff, 38 anni, ritrovato senza vita nella stanza dell’albergo che ospitava il ritiro della squadra salentina in vista della sfida di domani a Bergamo

Il Lecce piange Graziano Fiorita, il 38enne fisioterapista del club salentino, ritrovato morto stamattina nella stanza d’albergo che ospitava il ritiro della squadra di Marco Giampaolo in vista della gara di domani con l’Atalanta a Bergamo. Il club giallorosso ha annunciato che la partita del Gewiss Stadium è stata rinviata.

È stato scioccante il risveglio del Lecce nel ritiro di Coccaglio, località bresciana scelta per preparare la gara di domani contro l’Atalanta a Bergamo. Stamattina giocatori e staff sono infatti stati sorpresi dalla morte di Graziano Fiorita, fisioterapista e osteopata del club, ritrovato senza vita nella stanza dell’albergo in cui alloggiava il Lecce.

Una notizia sconvolgente per il gruppo di Marco Giampaolo, non solo per l’età di Fiorita, che aveva appena 38 anni, ma anche per il profondo legame che questi aveva con i giocatori e i dirigenti del club salentino.

L’allarme è scattato stamattina, quando Fiorita non si è presentato alla colazione del gruppo. Successivamente giocatori e dirigenti del Lecce hanno provato a mettersi in contatto con lui, senza ricevere però risposta né alle telefonate, né ai messaggi. Di qui la scelta di forzare la porta della sua camera d’albergo: qui la scoperta del corpo senza vita del fisioterapista, spirato molto probabilmente nel sonno.

Nel comunicato con cui ha annunciato la morte di Fiorita, il Lecce ha annunciato che la squadra è già in viaggio per tornare a casa: il club salentino ha infatti chiesto e ottenuto il rinvio della gara di domani contro l’Atalanta. Sconvolti i giocatori e i dirigenti del club salentino, tutti molto legati a Fiorita, presente nel Lecce da più di 20 anni.

“L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita – si legge nel comunicato del club – . Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.