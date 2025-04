Lecce, l'ultima intervista di Giampaolo è surreale. Esonero vicino, le parole choc in diretta

Dopo il ko con il Como al via del Mare il tecnico dei pugliesi non ha avuto la forza di reagire neanche davanti alla tv, possibile il ritorno di Gotti

Aveva preso in mano il Lecce al terzultimo posto con 9 punti in 12 partite ma Marco Giampaolo rischia di lasciarlo più o meno nella stessa situazione. Il tremendo ko interno con il Como (0-3) ha certificato uno stato di crisi sempre più preoccupante e la società sta pensando seriamente all’esonero con l’ipotesi di richiamare Gotti per le ultime giornate.

La crisi del Lecce

Da tre mesi il Lecce non vince: gli ultimi tre punti risalgono al 31 gennaio scorso, da lì in poi tre pareggi e sette sconfitte. L’ultima quella al Via del Mare contro il Como nello scontro diretto. I salentini che ora sono solo a +2 dalla terzultima posizione, con le rivali che ancora devono giocare. Traballa la panchina di Giampaolo che ieri in diretta tv è apparso assai provato.

L’intervista surreale di Giampaolo

Il tecnico, dopo lo 0-3, si è presentato davanti alle telecamere di Dazn quasi sotto choc dicendo: “Sarò sintetico, conciso e breve. È inutile andare a sviscerare o giustificare le dinamiche di questa partita. Fatela voi l’analisi. Mi assumo in toto la responsabilità di questa sconfitta. Mi dispiace moltissimo per tutti i nostri tifosi che erano presenti allo stadio e quelli che hanno tifato per il Lecce da casa. Aggiungere qualsiasi altra cosa sarebbe come andare a giustificarsi. Non lo voglio fare”.

Poi, senza accettare domande, ha aggiunto: “Ci metto la faccia, sono qui. La colpa è mia. Questo non significa, come ho sentito da qualche altra parte, che io abbia fatto o possa fare un passo indietro. Sono lì a lottare con la squadra, sicuramente sì, ma oggi la delusione è troppo grande per andare a rimuginare o dire altro. Quindi vi ringrazio e vi chiedo scusa se non rispondo ad altre domande. Fate voi l’analisi della partita”.

Fioccano commenti acidi su un tecnico da tanti battezzato “maestro”: “È una sicurezza. Per la retrocessione” e poi: “Tra lui e Di Francesco non si riesce proprio a decretare chi sia il più fallimentare degli ultimi 12 anni. Inspiegabile come continuino ad allenare quasi ogni anno” e anche: “Prima piangi perché con la Juve gli arbitri ti hanno sfavorito, dando alibi a te e alla squadra , ne meritavate otto, adesso ne becchi tre in casa dal Como, godo, allenatore sopravvalutato”

C’è chi scrive: “Incapace … sei uno di quegli allenatori cervellotici che per quante ne dici … finisci per rimbambire i giocatori” e poi: “Tu non sai gestire una squadra e non e colpa tua la dirigenza ha fatto cassa in tutto e ha mandato la barca alla deriva perciò ci vuole ben poco a capirlo”, oppure: “Ma il vero mistero è: come mai con tutto il rispetto questo allenatore allena in serie A? È stato sempre esonerato, negli ultimi anni non ha mai raggiunto obbiettivo ,le squadre che ha allenato sono tutte retrocesse” e infine: “io darei anche le dimissioni .. tanto anche se mancano soltanto 6 partite chi ‘verrebbe’ non può fare peggio”.