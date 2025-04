Juventus-Lecce, lo sfogo di Giampaolo: "Dite la verità, siate onesti sul rigore"

Il tecnico dei salentini nelle interviste si è scagliato contro il direttore di gara Zufferli per un rigore e un rosso mancato: bufera in diretta tv

Sfuriata post-gara di Marco Giampaolo, ci risiamo. Dopo due settimane esatte dalla sconfitta al Via del Mare contro la Roma, il tecnico dei salentini ripunta il dito contro l’arbitraggio al termine della gara persa dal Lecce contro la Juventus allo Stadium per 2-1. Non manca, infine, una dura provocazione dell’allenatore giallorosso allo studio di DAZN su due episodi chiave di moviola.

Giampaolo punta il dito sull’arbitraggio

Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, è intervenuto a Sky Sport per commentare gli episodi controversi della sfida contro la Juventus, soffermandosi in particolare su due situazioni dubbie che hanno coinvolto Krstovic e N’Dri. “Il cambio di Krstovic? L’ho visto molto nervoso, nel primo tempo gli hanno fischiato un fallo a sfavore ma invece per me era fallo nettissimo di Veiga, possiamo discutere se giallo o rosso: ma il fallo l’ha subito Krstovic”.

L’allenatore dei giallorossi ha poi commentato il fallo su N’Dri: “La palla passa tra le gambe del difensore… Ho visto il replay, l’ho visto benissimo: è fallo netto. Ma anche su Krstovic mi pare abbastanza evidente il fallo di Veiga. Ma l’ultima volta mi hanno anche multato pesantemente quindi… Preferisco riguardarlo. Ma se c’è da dire qualcosa bisogna dirlo, poi nel caso la pagheremo la multa (ride, ndr)”

Episodio chiave nel primo tempo di Lecce-Juventus

Ma cos’è successo nello specifico durante Juventus-Lecce? Il primo tempo della gara è stato segnato da un episodio che ha fatto infuriare la panchina giallorossa. Con il risultato ancora aperto, Veiga ha fermato Krstovic con un intervento da ultimo uomo che ha sollevato più di un sospetto. L’attaccante giallorosso, lanciato verso la porta, è stato trattenuto in modo evidente.

Ai microfoni di Dazn, Giampaolo ha poi rincarato la dose e dato una lettura ancora più approfondita – rispetto la precedente – al fallo subito dall’attaccante montenegrino: “Krstovic corre dietro e il difensore lo strattona, dai…non ci sono dubbi grossi”.

Giampaolo provoca lo studio

Il tecnico ha poi chiesto un parere diretto agli opinionisti in studio a DAZN: “Voglio sapere le vostre letture oneste eh, in maniera onesta come sono stato io…”. Giampaolo ha poi fatto un’analisi più generale della prestazione della sua squadra: “Abbiamo subito gol dopo un minuto, è saltato il piano A che era quello di pressare alto per tenere la Juve lontana dalla nostra area. Ce la siamo complicata subito, abbiamo rimesso le cose a posto tra i due tempi restando più compatti.”

Ed infine l’allenatore giallorosso ci ha tenuto a sottolineare: “Siamo stati bravi, ci sono un paio di cose su cui recriminare, al netto del fatto che la Juventus è una squadra forte. E mi riferisco ad alcune decisioni arbitrali”, ha concluso”.