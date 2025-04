Juventus-Lecce, moviola: mancano rigore e rosso, che svista dell’arbitro

La prova dell’arbitro Zufferli allo Stadium nell’anticipo di A analizzata ai raggi X da Calvarese, il fischietto friulano ha ammonito un giocatore

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Juve-Lecce – è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e l’anno scorso è stato utilizzato poco in A. In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. Come se l’è cavata il fischietto di Udine allo Stadium?

I precedenti di Zufferli con Juventus e Lecce

Il bilancio dell’arbitro Zufferli della sezione di Udine con il Lecce si può dire equilibrato, con 4 incontri arbitrati di cui due vinti e due persi. Si tratta di due incontri in Serie C e due in massima serie. L’ultima volta che Zufferli ha arbitrato il Lecce risale a questa stagione, quando i giallorossi persero per 3 a 0 al San Siro contro il Milan. Con la Juve i precedenti erano due, entrambi in questa stagione (un pari e una vittoria).

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Bercigli con Arena IV uomo, Mazzoleni al Var e Massa all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Tata Morente.

Juventus-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 31′ contatto in area tra Renato Veiga e Krstovic. Protesta il Lecce: l’arbitro Zufferli ha fischiato il fallo in attacco, mentre gli ospiti reclamavano il calcio di rigore. Primo e unico giallo al 52′: Tete Morente ferma in modo irregolare Nico Gonzalez, colpendo l’argentino da dietro e fermando la sua ripartenza a centrocampo. Al 93′ N’dri sfonda centralmente e viene contenuto da Kelly: sbatte letteralmente sul difensore prima dell’ingresso in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Dopo 3′ di recupero Juventus-Lecce finisce 2-1.

Lo sfogo di Giampaolo

Amareggiato a fine gara il tecnico del Lecce Gianpaolo che ancora non si capacitava del mancato rigore: “Kristovic a mio avviso ha subito fallo lì, e invece gli è stato fischiato contro. Penso ci fossero gli estremi per un calcio di rigore e quantomeno un’ammonizione. Giallo o rosso non lo so, ma lui il fallo lì l’ha subito. Questo è fallo clamoroso..Krstovic corre dietro la palla e il difensore… dai. Ci sono dei dubbi grossi”.

La moviola di Calvarese

Sull’episodio di Juventus-Lecce dice la sua anche l’ex arbitro Calvarese sul suo sito: “In un corpo a corpo, Veiga trattiene per la maglia Krstovic in maniera reiterata poco fuori dall’area di rigore juventina. Il montenegrino riesce comunque a prendergli il tempo mettendosi davanti, e poi va giù. Se possiamo discutere sul colore del cartellino (il pallone rimbalza), non si giustifica invece dal punto di vista tecnico la scelta dell’arbitro Zufferli (che si trova molto distante), che fischia fallo in favore dei bianconeri: Krstovic non fa nulla per commettere irregolarità, ha l’unico obiettivo di divincolarsi”