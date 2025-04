Juventus: Vlahovic versione Tudor smentisce Motta, ma ora è ansia per il rinato Koopmeiners

Il serbo gioca con i compagni e serve due assist, mostrando di avere doti che il precedente allenatore non gli riconosceva. L’olandese si sblocca ma poi esce per un problema fisico

Due assist e un costante dialogo dei compagni nella partita contro il Lecce: nella Juventus di Igor Tudor Dusan Vlahovic dimostra di avere quelle qualità associative che Thiago Motta non gli riconosceva. Ma anche Teun Koopmeiners è rifiorito col tecnico croato: dopo il gol, però, l’olandese è uscito per un problema fisico.

Juventus, i due assist di Vlahovic contro il Lecce

Due assist diversi tra loro, ma entrambi importanti ed efficaci: così Dusan Vlahovic ha aiutato la Juventus a vincere la partita col Lecce. Il serbo ha prima servito in verticale per Teun Koopmeiners, propiziando il gol dell’1-0; poi ha giocato di sponda per Kenan Yildiz, bravissimo poi a mettere all’angolino la palla del 2-0. Vlahovic, insomma, ha dimostrato di saper duettare con i compagni di squadra, smentendo di fatto il suo precedente allenatore.

Juventus, sotto Tudor Vlahovic smentisce Motta

Alla base delle difficoltà di Vlahovic sotto la gestione di Thiago Motta, infatti, c’erano le caratteristiche tecniche non proprio ideali del serbo per l’allenatore italo-brasiliano: Motta pretende che il suo centravanti si dia da fare nel costruire il gioco, associandosi con centrocampisti e trequartisti. Un lavoro che è il pane di Randal Kolo Muani, non a caso un titolare fisso nella Juventus a scapito di Vlahovic da gennaio fino all’esonero di Motta.

Con l’arrivo di Igor Tudor alla Juve, le gerarchie si sono ribaltate: e con la fiducia del croato, Vlahovic stasera ha dimostrato di poter essere anche un centravanti associativo, in grado di dialogare con i compagni – nella ripresa ha servito un terzo passaggio chiave, su cui Koopmeiners non è arrivato – e di rifinire il gioco, oltre di che finalizzare.

Juventus, Koopmeiners e la cura Tudor

A trarne beneficio, come detto, è stato Koopmeiners, su cui la cura Tudor inizia a fare effetto. Arrivato alla Juventus, il tecnico croato ha messo momentaneamente da parte l’olandese, chiedendogli di lavorare sulla preparazione per ritrovare la forma migliore. Stasera Koop e Tudor hanno colto i frutti di quella scelta: Koopmeiners è apparso più leggero e dinamico, bravissimo nello sfruttare la prima occasione della gara, innescato proprio da Vlahovic.

Juventus, Koopmeiners sostituito per un problema fisico

Nella ripresa, però, l’Allianz Stadium è ricaduto nella paura: dopo 67’ di ottimo livello, Koopmeiners ha lasciato il campo ad Andrea Cambiaso. Evidente la smorfia di dolore con cui l’olandese è uscito dal terreno di gioco: secondo le prime informazioni avrebbe accusato un problema muscolare. I tifosi sperano si tratti solo di un po’ di fatica, ma l’ansia cresce: perdere Koopmeiners proprio ora che appare sulla via del recupero sarebbe una vera disgrazia per la Juventus.