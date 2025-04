Juventus, Tudor: la verità sul caso Conceicao, poi replica a Capello e parla della coppia Vlahovic-Kolo Muani

Alla vigilia della sfida con il Lecce Tudor difende il club dall'attacco di Capello, riabilita Douglas Luiz e promuove Koopmeiners: "Lo trovo più pimpante"

Allo Stadium arriva il Lecce e la Juventus ha la possibilità di riprendersi il quarto posto sfruttando lo scontro diretto tra Lazio e Roma. La posta in palio è dunque altissima: Tudor lo sa e invita i suoi ragazzi “alla battaglia”. Alla vigilia del match, il tecnico croato risponde alla stoccata di Fabio Capello sulla società, dice la sua sul post al veleno di Conceicao, e rivela quando potranno giocare insieme Vlahovic e Kolo Muani.

Juventus: la polemica di Conceicao e la reazione di Tudor

Con Thiago Motta Francisco Conceicao aveva un ruolo centrale nella Juventus, ma l’avvento dell’era Tudor e il passaggio al 3-4-2-1 hanno relegato il figlio d’arte in panchina. Nella conferenza stampa della vigilia della sfida interna col Lecce, il nuovo allenatore bianconero non si è sottratto alla domanda sul post al veleno del portoghese (“Un giorno sapranno…”) dopo essere rimasto ai margini nel delicato scontro diretto Champions dell’Olimpico contro la Roma.

“Mi piace tanto – confessa -. È un giocatore forte che ti può risolvere la partita, salta l’uomo, dribbla. Mi dispiace che l’ho fatto giocare meno: so come ci si sente, ma con una partita a settimana le possibilità diminuiscono. A chi sta trovando poco spazio ho detto: ‘Mettetemi in difficoltà‘”.

Capello al vetriolo, l’allenatore croato risponde

In occasione dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’, Fabio Capello ha attaccato tanto il Milan quanto la Juventus. “Per entrambe non c’è una società dietro, i dirigenti non hanno le idee chiare. E non c’è attaccamento alla maglia”. Questo in sintesi il concetto espresso dall’ex allenatore di tutte e due le squadre.

“Non leggo niente”, mette le mani avanti Tudor. Che, poi, però risponde: “Capello è un allenatore che ho avuto da calciatore, lo apprezzo tanto, ho imparato tanto da lui. Ognuno può dire la sua, dal canto mio posso affermare di aver trovato gente seria e capace, concentrata e impegnata a migliorare le cose”.

Kolo Muani e Vlahovic: quando giocheranno insieme?

Sulla formazione di domani Tudor non si sbilancia. Si sofferma, invece, su Kolo Muani e Vlahovic, ancora a secco di gol durante la sua gestione. “Li ho visti bene, non mi preoccupano, sono fiducioso”. I tifosi si chiedono quando e se i due attaccanti giocheranno insieme dal primo minuto.

“Sono forti – premette -. Quando troveremo più equilibrio, mi piacerebbe vederli giocare insieme. Per me si può fare”. Poi riabilita Douglas Luiz, almeno a parole. “Un calciatore di qualità. Ho visto un tiro pazzesco, una visione di gioco pazzesca. È bello averlo, è una soluzione, una risorsa importante. Viene da un’annata con tanti infortuni: ci darà qualcosa in queste ultime partite”. Su Koopmeiners: “L’ho visto più pimpante, più positivo. Ha lavorato bene, abbiamo toccato qualcosa dal punto di vista fisico”. Infine, sulla sfida contro il Lecce: “Domani ci attende una gara super difficile, da vivere come una finale. Sarà una guerra. Calcoli per il quarto posto? Divertenti per tifosi e giornalisti, io li reputo inutili”.