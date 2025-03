Juventus, non solo gioie nella prima di Tudor: fischi per Koopmeiners, Vlahovic non convince. Attacchi a Giuntoli

La vittoria contro il Genoa non cancella tutti i problemi dei bianconeri: il centrocampista olandese esce tra i fischi dello Stadium, il serbo continua a faticare e le accuse a Giuntoli proseguono

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una vittoria per cominciare nel modo migliore il regno di Igor Tudor. La Juventus porta a casa tre punti importanti contro il Genoa nella corsa verso la qualificazione in Champions League ma alcuni problemi rimangono e di certo il tecnico croato non poteva risolverli tutti nel giro di qualche giorno.

Il caso Koopmeiners

Discorso diverso merita invece Teun Koopmeiners. Il grande investimento della scorsa estate continua a recitare la parte dell’oggetto misterioso. Sui social i tifosi della Juventus non perdonano la sua prestazione contro il Genoa. Al punto che anche il giornalista Ravezzani si lancia all’assalto sui social: “Qualcuno dovrà spiegarmi come sia possibile che un calciatore che nell’Atalanta sembrava un professore in campo possa trasformarsi in un naufrago con lo sguardo perso nel vuoto, capace solo di passar palla al compagno più vicino inerme in ogni tackle”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E i tifosi non sono più gentili: “E’ un bidone colossale. Punto”. E ancora: “Solita evanescenza e rimango stupito che Tudor ci sia cascato”. I commenti sono davvero impietosi nei confronti dell’olandese: “Faceva male prima con Motta e ora le cose non sono cambiate con Tudor”. Ma a criticare l’olandese non ci sono solo i tifosi sui social visto che l’Allianz ha accompagnato la sua uscita dal campo con una bordata di fischi.

Anche Vlahovic non convince

Una delle missioni affidate a Igor Tudor è quella di provare a recuperare Dusan Vlahovic. Il serbo resta una risorsa importante per il club bianconero sia sotto l’aspetto tecnico che sotto quello economico. Ma anche contro il Genoa le cose non sono andate benissimo, l’attaccante ci ha messo voglia come sottolineato anche da Tudor dopo il match. Ha provato a lottare su ogni pallone ma negli ultimi 16 metri è apparso davvero poco incisivo confermando le sensazioni delle ultime uscite.

Le pagelle di Juve-Genoa

Giuntoli sotto attacco

La vittoria contro il Genoa riporta un po’ di serenità tra i tifosi della Juventus ma non cancella tutti i problemi. Thiago Motta è stato nel mirino dei fan bianconeri ma non è stato il solo. A essere sommerso di critiche c’è stato anche Cristiano Giuntoli colpevole di aver portato a termine operazioni sbagliate sia nel mercato estivo che in quello di riparazione. L’ultimo atto di accusa al dirigente ex Napoli è l’ingaggio di Lloyd Kelly che anche contro il Genoa ha lasciato molto a desiderare. E sui social i tifosi se la prendono con Giuntoli: “Glielo farei pagare di tasca sua”. E ancora: “Continuiamo a ringraziare Giuntoli per i 25 milioni di Kelly. Fortunatamente è stato sfiduciato”. Mentre Giuseppe scrive: “Se vedo giocare Keelly e penso che potevamo avere Huijsen in squadra…non so cosa direi a Giuntoli”.